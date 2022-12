Scuola, iscrizioni online per l'anno 2023-2024: quando e come compilare la domanda

Dal 9 al 30 gennaio prossimi sarà possibile inviare le domande di iscrizione per l'anno scolastico 2023/2024. Anche quest'anno la procedura, che riguarda tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado, sarà online.

Le iscrizioni online riguarderanno anche i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e le scuole paritarie che, su base volontaria, aderiranno alla procedura telematica. La domanda resta cartacea per la scuola dell’infanzia.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno trovare informazioni dettagliate su ciascun istituto e individuare la scuola di interesse attraverso "Scuola in Chiaro", l’applicazione messa a disposizione dal ministero dell'Istruzione: un Qr Code dinamico associato a ogni scuola fornirà tutte le informazioni sulle strutture, l’offerta formativa, le attrezzature e confronterà alcuni dati con quelli di altre istituzioni scolastiche del territorio. Il sito di riferimento per Scuola in Chiaro è cercalatuascuola.istruzione.it.

Quando e come compilare la domanda di iscrizione per l'anno scolastico 2023/2024

Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate dalle 8 del 9 gennaio 2023 alle 20 del 30 gennaio 2023 attraverso il servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del ministero dell’Istruzione e del Merito www.istruzione.it/iscrizionionline/ che sarà attivato nelle prossime settimane e conterrà, oltre al link per fare la domanda, materiali e informazioni utili per gli interessati. Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o eIdas (Electronic identification authentication and signature). L’abilitazione al servizio sarà già possibile a partire dal prossimo 19 dicembre. Un passaggio che consentirà alle famiglie di prendere confidenza con la procedura.

Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente, ma si potranno indicare fino a altre due preferenze nel caso in cui la scuola scelta avesse un esubero di richieste rispetto ai posti disponibili. Il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’App IO, dell’avvenuta registrazione e consentirà di seguire l’iter della domanda di iscrizione.

Il ministero attiverà, oltre al sito dedicato, anche un’apposita campagna di comunicazione, sui social e attraverso uno spot istituzionale, che guiderà le famiglie nelle diverse fasi della procedura e che segnalerà tutti gli strumenti a disposizione sia nella fase della scelta sia in quella della vera e propria domanda.