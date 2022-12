Liceo occupato, preside ripristina la dad. I sindacati: "non è legale"

In questo periodo si susseguono le occupazioni nelle scuole secondarie di secondo grado da parte degli studenti. È successo anche al liceo Alberti-Dante di Firenze, ma a stupire è la reazione della dirigente scolastica. La preside ha ripristinato la 'didattica a distanza' per gli studenti della succursale Magliabechi, occupata dagli studenti, con la motivazione di voler garantire il diritto allo studio. Inoltre ha deciso di considerare assenti gli studenti senza videocamera accesa.

La mossa non è piaciuta né agli studenti né ai sindacati. Emanuele Rossi (Flc Cgil), Claudio Gaudio (Cisl Suola), Fabio Mancini (Snals Confsal) e Silvana Boccara (Gilda Unams) si sono detti stupiti di fronte a questa decisione perché "la dad è stata una modalità istituita dalla legge esclusivamente per il periodo dell'emergenza pandemica e in nessuna norma attuale è prevista la possibilità di attivarla nuovamente; men che meno è prevista la possibilità di considerare assente uno studente sulla base dell'accensione di un dispositivo elettronico".

I sindacati sottolineano "che ai dirigenti scolastici non è data alcuna possibilità di prendere provvedimenti fuori dalle norme generali sull'istruzione e che non esiste alcuno stato di eccezione il quale autorizzi ad andare in deroga alle leggi". Le proteste studentesche - ricordano poi i sindacalisti - rappresentano per le realtà educative "un'occasione di ascolto e dialogo (come sta avvenendo del resto in altri istituti), da non affrontare in alcun modo con un approccio burocratico o, peggio, come un problema di ordine pubblico".