Sospensioni e 5 in condotta a chi occupò liceo, Valditara: "Preside ha fatto bene"

La proposta del preside del liceo Tasso di Roma di sospendere per 10 giorni di studenti che hanno occupato l’istituto sta facendo discutere. Per i ragazzi indisciplinati che per una settimana hanno preso le redini dello storico liceo classico, dal quale sono partite molte battaglie per la contestazione nel campo dell'istruzione, il dirigente scolastico Paolo Pedullà ha previsto anche attività socialmente utili da svolgere nel pomeriggio, dando il 5 in condotta.

"La scuola è un luogo pubblico, condiviso dall'intera comunità che lo frequenta: studenti, docenti, personale Ata. Impedirne la fruizione è un atto illegale", ricordano i professori commentando le misure che dovrebbero essere discusse a metà mese.

Intanto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha espresso "il suo apprezzamento" al dirigente scolastico e ai docenti "per la fermezza dimostrata" in merito alle occupazioni dell'Istituto. "La scuola costituzionale e dunque democratica è quella che insegna a rispettare le regole e a coniugare libertà con responsabilità".

"L'occupazione di una scuola non può essere risolta con la repressione – ha affermato Enzo Foschi segretario del Pd Roma -. È chiaro che chi occupa una scuola - e lo abbiamo fatto in tanti - lo fa per manifestare un disagio e per porre domande. Ma se le risposte che arrivano sono 5 in condotta e sospensioni non ci siamo".

Dello stesso avviso Michela Di Biase, capogruppo Pd in commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza, che parla di "punizione durissima. La scuola non è un luogo di punizione ma di dialogo. Il principio punitivo deve essere commisurato alle azioni compiute e non può prevalere sui principi educativi e formativi".