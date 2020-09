La madre che chiede alla scuola di non dare mascherine usa e getta ai suoi figli

Fa il giro del web il posto (pubblico) su facebook di Linda Maggiori, blogger e scrittrice impegnata nella difesa dell'ambiente. Ho chiesto alla scuola di non dare mascherine usa e getta ai suoi figli. "Fatelo anche voi!" è il suo invito.

"Oggi Tobia ha ricevuto dalla scuola 3 mascherine usa e getta (non imballate, quindi non restituibili) e così sarà per tutti i prossimi giorni (2 al giorno) - scriveva su Facebook qualche giorno fa - Anche i miei altri figli porteranno a casa mascherine non restituibili usa e getta. Tobia, non abituato al concetto dell'usa e getta ha detto "mamma, 2 mascherine ogni giorno, per tutti i fratelli, per tutti i giorni di scuola, come faremo?? ci riempiremo la casa di mascherine!!!?".

Linda Maggiori: "Ho chiesto alla scuola di non dare mascherine usa e getta"

"La nostra scuola (come da decisioni CTS) ACCETTA le mascherine lavabili, quindi a che ci serve questo fiume di riserva? Noi allora rifiutiamo l'usa e getta con una bella letterina sul quaderno degli avvisi. Che la legga anche il governo. 😊 Genitori, fate come noi. Se nessun bambino prenderà le mascherine, le scuole ne avranno migliaia e migliaia avanzate, e diranno al governo di fermarsi. #Boicottiamo #mascherineusaegetta!!

"Che i soldi li usino per qualcosa di più sano, utile e sostenibile. Ps: se vi obbligano all'usa e getta, fate disobbedienza civile e usate le lavabili. Non vi possono dire nulla. Semplicemente perché il Cts e il governo non vietano in nessuna circolare/decreto le Lavabili".

Poi arriva l'aggiornamento: la sxcuola ha dato l'ok: "BUONE NOTIZIE (almeno per me), la scuola ha ACCETTATO LA MIA RICHIESTA ( ne ho scritta una più formale via mail alla dirigente) e ai miei figli la scuola non fornirà mascherine usa e getta e potranno indossare le lavabili!!! FATELO IN MASSA, FATELO ANCHE VOI!! Se saremo in tanti a rifiutare mascherine usa e getta il governo capirà e smetterà di buttarle a pioggia sulla scuola", conclude Maggiori. Molti altri genitori della scuola avrebbero già seguito l'esempio.