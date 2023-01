Maturità 2023, si torna alla formula pre-Covid: il calendario delle prove

La Maturità 2023 torna alla formula pre-Covid, dopo le modifiche avvenute negli ultimi tre anni a causa della pandemia. Nel 2020, primo anno di Covid, ci fu solo la prova orale mentre nel 2021 c'erano solo tesina e la prova orale. Nel 2022 la prova di italiano e la tesi di diploma, oltre al classico colloquio orale. L'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, dunque, torna a svolgersi secondo la struttura definita dal decreto legislativo 62/201.

Maturità, il calendario dell'esame 2023

Ecco come si svolgerà l'esame quest'anno. Ci sarà una prima prova scritta di italiano, comune a tutti gli indirizzi, che si svolgerà dalle ore 8.30 di mercoledì 21 giugno 2023. Seguirà una seconda prova scritta riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio (per i Professionali delineati dal d.lgs. n. 61/2017, che quest'anno giungono per la prima volta all'Esame di Stato, la seconda prova scritta non riguarda più specifiche discipline ma le competenze in uscita e i nuclei tematici fondamentali di indirizzo alle stesse correlati). Poi il colloquio, che ha l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente.

Le Commissioni d'Esame sono composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e tre interni all'istituzione scolastica.

Maturità 2023: latino al Classico e matematica allo Scientifico

La seconda prova scritta della Maturità 2023 sarà latino al liceo Classico e matematica allo Scientifico. Per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" ci sarà economia aziendale mentre per l'indirizzo "Costruzioni, ambiente e territorio" è previsto l'esame di progettazione, costruzioni e impianti.

Il motore di ricerca delle discipline per l'Esame è: https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/. È prevista una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio studio (sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui sloveno/italiano del Friuli-Venezia Giulia).