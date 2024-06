Maturità 2024, seconda prova: tutte le tracce

Maturità 2024, secondo tempo: oggi è il giorno più temuto dal mezzo milione di maturandi che stanno affrontando l'esame di Stato. C'è la seconda prova, la più difficile, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio.

Si comincia alle 8.30. Versione di greco al liceo classico e matematica al liceo scientifico. Ieri tra le tracce della prima prova la guerra, i blog e l'imperfezione; quelle su Ungaretti e Pirandello le preferite dagli studenti.

Seconda prova maturità 2024: tutte le tracce in diretta

Dallo scorso anno la maturità tornata a essere "normale" dopo gli anni del Covid. Già per la maturità del 2022 era stato ripristinato l'esame di maturità con due prove scritte e una orale, invece che una sola prova orale come nei primi due anni di pandemia. Dal 2023 la seconda prova, quella di oggi, è di nuovo nazionale, cioè uguale per tutti gli istituti di uguale indirizzo invece che pensata dalle singole commissioni.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblica alle 8:30 la chiave per aprire i plichi telematici con le tracce: il secondo scritto, come il primo, ha carattere nazionale, si svolge in contemporanea in tutti gli istituti e ha una durata variabile a seconda dell'indirizzo (6 ore al Classico, 4-6 ore Scientifico e Linguistico, 3 giorni per 6 ore al giorno all'Artistico).

Dalle 8.30 le tracce in diretta (clicca qui per aggiornare la pagina)

Tutte le materie della seconda prova

Licei: Greco per il Liceo classico; Matematica per il Liceo scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 3 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Istituti tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”) e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo; Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”; Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”; Trasformazione dei prodotti per l’articolazione “Produzioni e trasformazioni” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).