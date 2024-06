Maturità 2024, oggi è il giorno della terza prova: chi deve farla

Dopo le fatiche di tema di italiano e seconda prova, oggi terza prova scritta per gli esami di maturità: ma solo per le sezioni Esabac, Esabac techno, sezioni con opzione internazionale, per le scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia.

La terza prova dell'esame di Stato (anche detta "quizzone") è stata, fino alla maturità 2019, la terza prova scritta dell'Esame di stato. Essa variava da commissione a commissione essendo formula discrezionalmente dalla commissione esaminatrice in base al piano dell'offerta formativa utilizzato dal Consiglio di Classe nell'ultimo anno scolastico. Essa aveva carattere pluridisciplinare e verteva su quattro o cinque materie dell'ultimo anno di corso. Poi è stata eliminata per quasi tutti i maturandi.

Gli orali prenderanno il via la prossima settimana: da segnalare che l'avvio dei colloqui, ultimo atto dell'esame di Stato, slitterà di qualche giorno nei comuni dove le scuole sono sede di seggio per i ballottaggi delle elezioni amministrative, in programma questo weekend.