Il ministro Valditara: "L'umiliazione è un fattore fondamentale nella crescita". È polemica

Per il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara l'umiliazione "è un fattore fondamentale" nella "crescita della personalità". Le parole sono state pronunciate nei giorni scorsi nel corso dell'incontro "Italia, direzione nord", ma il caso è scoppiato solo oggi. Sì perché le affermazioni del ministro stanno facendo discutere.

Ripercorriamo i fatti. Valditara stava parlando del bullismo delle scuole e di come mettere un argine agli episodi di violenza in classe: "Occorre ridare autorevolezza alla scuola e far rispettare le regole" era stata la premessa del ministro che aveva poi illustrato meglio le sue idee sul tema. "Per rimettere al centro il tema dobbiamo sottolineare il principio del rispetto, verso i docenti, i dirigenti scolastici, verso gli studenti e i beni pubblici. Dobbiamo educare i ragazzi alla cultura del rispetto. Da qui una serie di proposte, a partire dal responsabilizzare le famiglie, dal docente tutor alla didattica personalizzata. Se mi limito solo a sospendere per un anno un ragazzo io non faccio il bene della società. È molto più importante coinvolgerli nei lavori socialmente utili, che fanno maturare".

E fin qui nulla di strano. Se non fosse che poco dopo arriva la frase contestata. "Quel ragazzo", aveva aggiunto Valditara citando un caso di bullismo, "deve fare i lavori socialmente utili, perché soltanto lavorando per la collettività, per la comunità scolastica, umiliandosi anche, evviva l'umiliazione che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità, di fronte ai suoi compagni è lui, lì, che si prende la responsabilità dei propri atti e fa lavori per la collettività. Da lì nasce il riscatto".

Parole quelle del ministro che stanno provocando un vespaio sui social. "A proposito di merito: ma Valditara ha mai letto un qualsivoglia studio di psicologia e pedagogia?" scrive ad esempio il deputato dem Marco Furfaro su Twitter. "Sembra incredibile. E in effetti è incredibile che, dopo una simile sparata, possa ancora essere ministro dell’Istruzione". Sulla stessa linea la deputata dem Ilenia Malavasi: "Il prof. Valditara continua a scambiare la scuola per un riformatorio e dopo i lavori socialmente utili e il divieto di accedere al reddito di cittadinanza, oggi parla espressamente di 'umiliazione', cose che non si sentivano da almeno 100 anni. La questione è molto semplice: uno così non può fare il ministro dell'Istruzione".