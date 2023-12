Natale, la circolare ai professori: "Quest'anno non assegnate compiti per le vacanze, la mente deve riposare"

Natale e Capodanno, tempo di ricaricare le batterie. Non tempo di "tradizionali" compiti delle vacanze. La preside di una scuola di Torino ritiene che non bisogna assegnare i compiti ai ragazzi indiscriminatamente, piuttosto cercare di stimolarli alla scoperta di luoghi, tradizioni, storie di parenti che vedono di rado: "La mente ha bisogno di riposare", ha scritto la dirigente scolastico del Convitto Umberto I, Maria Teresa Furci, in una circolare inviata a tutti i docenti.

Non si tratta di una prima assoluta, va specificato. L'iniziativa è stata presa anche negli scorsi anni: "Gli studenti hanno bisogno del tempo del riposo e non di trascinarsi il pensiero e l'ansia dei compiti, soprattutto durante le vacanze invernali quando bisogna recuperare per affrontare il nuovo anno con maggiore carica ed energia", si legge nella circolare. Così, in un documento inviato ai docenti, la preside ha chiesto di evitare di assegnare i compiti delle vacanze "indiscriminatamente". "Sappiamo bene - scrive Furci - quanto gli alunni più bravi non ne abbiano bisogno e come i più deboli, possibilmente, eviteranno di svolgerli o si faranno aiutare da genitori o amici, in calcio d’angolo, il giorno prima del rientro a scuola".

Furci riconosce che il tema dei compiti è controverso, con famiglie che chiedono meno compiti e altre che ne vogliono di più. "Non tutto si misura con la carta consumata nei quaderni", afferma, evidenziando l'importanza di guardare oltre la quantità di lavoro assegnato. Ai professori è stato chiesto di personalizzare i compiti, pensando per gli studenti più deboli argomenti di ripasso e a "premiare i più meritevoli" con la "libertà dagli obblighi scolastici". Si tratta di un modo, secondo la preside, per valorizzare il "tempo famiglia", considerato "molto utile e indispensabile alla loro crescita emotiva, con compiti ridondanti e, permettetemi, a volte superflui, che rischiano di dividere anziché unire le famiglie stesse", si legge ancora nella circolare.