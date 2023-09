Tutti i ponti dell'anno scolastico 2023-2024 (regione per regione)

Ci siamo. Domani, 5 settembre 2024, riprendono le lezioni nelle scuole della provincia autonoma di Bolzano, che da tradizione fa da apripista al ritorno tra i banchi. In Emilia Romagna, Toscana e Lazio la ripartenza è fissata al 15 settembre, di venerdì, anche se i singoli istituti possono decidere di anticipare il ritorno a scuola. Nel mezzo, tutte le altre regioni (qui il calendario completo). Le vacanze di Natale saranno dal 23 dicembre al 6 gennaio 2024, quelle di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile 2024. La fine delle lezioni è prevista quasi ovunque per l'8 giugno 2024.

Conoscere in anticipo il calendario scolastico con ponti e festività permette una migliore pianificazione familiare, una più efficace gestione del tempo, ma anche la creazione di opportunità educative aggiuntive. Quello che sta per iniziare sarà un anno scolastico di super ponti, soprattutto quello tra il 25 aprile e il primo maggio 2024 è quasi un anticipo di vacanze. Infatti il 25 aprile, festa della Liberazione dal nazifascismo, è un giovedì, mentre il 1° maggio, festa dei lavoratori, è un mercoledì. Non si andrà a scuola il 26 e 27 aprile in Calabria, Campania, Piemonte, Valle d’Aosta, provincia di Bolzano. Beffa invece per gli studenti in Sardegna: niente vacanza nel 2024 per Sa die de sa sardigna, il 28 aprile, già festivo perché domenica.

Come detto, il 1° maggio cade di mercoledì: le Regioni Liguria e Molise hanno deliberato il ponte con rientro a scuola addirittura direttamente il 2 maggio. In ogni caso altri giorni di chiusura delle scuole possono essere stabiliti dai singoli collegi dei docenti, autonomamente e nel rispetto del numero minimo di giorni di lezioni da garantire. Ciò significa che potrebbe esserci il lungo ponte anche in altre regioni.

Ma prima del 25 aprile, ci sono altri ponti particolarmente invitanti quelli del 2 novembre e dell'Immacolata. Come segnala il sito OrizzonteScuola, le Regioni che hanno deliberato lo stop dopo la festa di Ognissanti sono solo alcune: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria. Invece il 9 dicembre 2023, che cade di sabato, non ci saranno lezioni in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, province di Bolzano e Trento.

L'anno prossimo, per quel che riguarda le vacanze per Carnevale, scuole chiuse il 12 e 13 febbraio in Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Puglia; il 13 febbraio Sardegna; dal 12 al 14 febbraio in Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta, Veneto; dal 10 al 13 febbraio in Piemonte; dal 10 al 18 febbraio nella provincia autonoma di Bolzano; dall' 8 al 13 febbraio nella provincia autonoma di Trento.