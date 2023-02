Studenti impegnati con le prove Invalsi: iniziano i liceali

Dal primo marzo tornano le prove Invalsi di italiano, matematica e inglese. Come da calendario, i primi a sostenere i test sono gli alunni dell'ultimo anno delle superiori (che a giugno devono sostenere l'esame di Maturità), poi toccherà agli studenti delle medie e delle elementari. Cosa sono le prove Invalsi e tutte le informazioni utili.

Quest'anno, per la prima volta, le prove Invalsi sono requisito di ammissione all'esame di Maturità anche se non hanno nessuna influenza sugli esiti finali. A prevederlo è un decreto legislativo del 2017, che però non è mai stato applicato per le sospensioni legate all'emergenza Covid.

Cosa sono le prove Invalsi

Le prove Invalsi sono test standardizzati che gli studenti svolgono in diverse fasi del loro percorso scolastico, per individuare il loro livello di competenze su scala nazionale. Vengono ripetute annualmente in modo, quindi, da tracciare uno storico sulle competenze e conoscenze degli studenti.

Sono preparate dall’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (Invalsi), un ente di ricerca vigilato dal ministero dell’Istruzione. Le prove Invalsi sono obbligatorie.

Quando sono le prove Invalsi 2023

Le prove Invalsi per gli studenti delle scuole superiori si terranno dal 1° al 31 marzo, quelle per gli studenti dell'esame di terza media dal 2 al 28 aprile. Alle elementari si sostengono a maggio.