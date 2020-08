Rientro a scuola, come preparare i figli: ecco le regole per le famiglie

Il 14 settembre riparte la scuola, come confermato nei giorni scorsi dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Come preparare i figli per il rientro tra i banchi? Sensibilizzare gli adulti in modo che le famiglie possano "preparare i figli al rientro a scuola in sicurezza": è questa l'idea alla base di una circolare che gli istituti del Veneto hanno realizzato con i "suggerimenti" in vista di lunedì 14 settembre, con "spiegazioni semplici e chiare, ma anche attraverso esempi coerenti".

Dalla misurazione della temperatura corporea al corretto uso della mascherina (obbligatoria per gli alunni sopra i sei anni), passando per le implicazioni psicologiche del rientro a scuola ai tempi del coronavirus, ecco le indicazioni riportate dall'agenzia Ansa.

Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura superiore a 37,5 gradi non può andare a scuola.

Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola.

Se ha avuto contatto con un caso Covid-19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le indicazioni sulla quarantena.

Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si senta bene a scuola.

A casa praticate le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e spiega a tuo figlio perché è importante. Se si tratta di un bambino, rendilo divertente.