Voti troppo bassi allo scritto della maturità, scatta la clamorosa protesta all'orale

Ammutinamento durante l'orale della maturità per protestare contro i voti troppo bassi assegnati alla prova scritta di greco. Accade al liceo Foscarini di Venezia, dove ben 10 compiti su 14 sono risultati insufficienti, con diversi 3 affibbiati dalla commissaria esterna. Voti troppo bassi e in contrasto con la media delle valutazioni nel corso degli anni, secondo gli studenti, che hanno quindi messo in atto una rivolta "silenziosa". Non tutti, però: protagoniste del gesto tre studentesse, "tutte bravissime", a detta dei compagni. Secondo gli studenti, tra l'altro, all'origine della severità di giudizio della commissaria ci sarebbero vecchi contrasti tra lei e uno dei commissari esterni.

L'annuncio davanti ai commissari: "Non tollero la mancanza di rispetto nei miei confronti"

Come riporta la stampa locale, la prima a decidere di fare scena muta è stata Linda Conchetto, giovane promessa dell'atletica leggera che in realtà alla prova di greco aveva superato la sufficienza, ottenendo un punteggio di 6.5 decimi. Al momento della prova orale, si è seduta davanti ai commissari, ha chiesto di visionare la sua prova e ha quindi annunciato: "Ho deciso che oggi non mi sottoporrò all'esame orale, non certo perché ne abbia paura o non abbia studiato, ma perché non voglio accettare il vostro giudizio che non rispecchia il mio lavoro e perché non tollero la mancanza di rispetto nei miei confronti". A lei si sono aggiunte altre due ragazze che nello scritto avevano ottenuto un 3.5 e un 5, rinunciando a loro volta al punteggio del colloquio orale.

Per le tre coraggiose contestatarie, però, nessun rischio bocciatura. Tra crediti di ammissione e voti degli altri scritti, tutte e tre hanno infatti accumulato un punteggio superiore al 60 e saranno quindi promosse, nonostante la penalizzazione volontaria sul voto finale di maturità.