Perché la scuola rischia la chiusura fino al 18 gennaio

Ma quando si torna a scuola? La didattica a distanza rischia di essere la fedele compagna di molti giovani delle scuole superiori ancora per u po'. Ieri gli studenti di licei ed istituto superiori italiani hanno alzato la voce con varie iniziative per chiedere al governo nazionali certezze e chiarezza in merito all'anno scolastico in corso e per esprimere spesso una contrarietà alle recenti scelte. La Dad viene coinsiderata da molti un palliativo che non può soddisfare le esigenze di apprendimento e crescita culturale. Ma i numeri del contagio non sono buoni, e il ritorno sui banchi potrebbe slittare ulteriormente. I presidi faticano a immaginare orari in cui tutto si incastri, mettendo assieme esigenze didattiche, regole anti-contagio e buonsenso. Non è facile, e non saranno mesi facili nemmeno quelli prossimi venturi.

Scuola: il ritorno in classe il 18 gennaio 2021?

Ogni Regione fa di testa sua. La Lombardia stoppa il ritorno sui banchi per licei, tecnici e professionali fino al 24 gennaio. La Sicilia valuta seriamente di chiudere le superiori fino alla fine del mese, come già deciso per Veneto, Friuli e Marche: spetterebbe ai sindaci la valutazione finale. Prudenza nel Lazio, dove paiono intenzionati a proseguire in Dad per un'altra settimana, fino al 18 gennaio. Anche Liguria e Abruzzo paiono quasi rassegnate ad adeguarsi a un nuovo ulteriore rinvio. Secondo i beninformati nel corso del weekend l'esecutivo potrebbe decidere di uniformare le divergenze e i punti di domanda dei territori, tagliando la testa al toro: stabilire quindi un’altra settimana di Didattica a distanza per tutte le superiori, con il ritorno a scuola per lunedì 18. Ma la situazione è fluida. Sulla scuola "non possiamo permetterci un'altra falsa partenza sulla scuola, con un apri e chiudi che non fa bene né a studenti né ai dati sanitari" fa sapere il presidente della Lombardia Fontana. La pensano come lui in molti, se si guarda il calendario delle riaperture.

Scuola: quando si torna in classe regione per regione

Il Consiglio dei Ministri del 4 gennaio ha detto sì al rientro in presenza al 50% per le scuole secondarie di secondo grado dall'11 gennaio. Le Regioni decidono però in ordine sparso:

Abruzzo: possibile il rientro delle superiori in classe al 50% dall’11 gennaio

Basilicata: possibile il rientro delle superiori in classe al 50% dall’11 gennaio

Bolzano: in Alto Adige, dal 7 gennaio, gli studenti delle scuole superiori torneranno in presenza fino al 75%

Calabria: Superiori a distanza fino al 31 gennaio. Elementari e medie riaprono in presenza il 15 gennaio.

Campania: il ritorno in classe sarà a step per medie e superiori dal 25 gennaio in avanti. Da lunedì 11 gennaio in classe gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria.

Friuli Venezia Giulia: le scuole superiori in presenza solo dopo il 31 gennaio.

Lazio: si pensa a un rinvio al 18 gennaio per le superiori in presenza

Liguria: si pensa a un rinvio al 18 gennaio per le superiori in presenza

Lombardia: la Lombardia stoppa il ritorno sui banchi per licei, tecnici e professionali fino al 24 gennaio

Marche: scuola superiori in Dad al 100% fino a fine mese

Molise: niente lezioni in presenza fino al 17 gennaio per le scuole primarie e secondarie di primo grado; si pensa a un rinvio al 18 gennaio per le superiori in presenza.

Piemonte: a scuola da ieri solo gli alunni di elementari e medie, alle superiori didattica a distanza al 100% fino al 16 gennaio

Puglia: le scuole di ogni ordine e grado, dalle primarie alle superiori, saranno in Ddi, Didattica digitale integrata, sino a venerdì prossimo.

Sardegna: si pensa a un rinvio al 18 gennaio o 1 febbraio per le superiori in presenza

Sicilia: si valuta seriamente di chiudere le superiori fino alla fine del mese

Toscana: ancora possibile il ritorno in classe per le superiori l’11 gennaio.

Trento: è stato confermato per ieri giovedì 7 gennaio il ritorno in presenza al 50% degli studenti della scuola secondaria di secondo grado

Valle d’Aosta: scuola superiori in presenza dall’11 gennaio, a meno di novità a carattere nazionale

Veneto: dad per le superiori fino a fine gennaio 2021

Umbria: si pensa a un rinvio al 18 gennaio per le superiori in presenza

"Scuole aperte anche in estate 2021 per recuperare il tempo perso"

Le scuole resteranno aperte nell'estate 2021 per far recuperare i tanti giorni di scuola persi dai ragazzi? "Non sia un tabù. Ma deve essere una decisione affidata ai singoli istituti" dice a Repubblica Francesco Scrima, 70 anni, ex segretario Cisl scuola e presidente del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Davvero si pensa di far tornare i ragazzi a scuola anche a luglio e agosto? "Fatta così, senza il convolgimento, la condivisione e la corresponsabilità di tutti, non funziona". Resta da capire se saremo fuori dalla pandemia a luglio: per ora si naviga a vista. Ma non è un tabù: "A giugno con le verifiche finali sono i docenti che potranno rendersi conto delle carenze. E da lì costruire progetti di recupero, decidere tempi e modi".

La protesta della professoressa di Faenza

"Ci avevano promesso il 7 gennaio". Ma così non è stato. Quindi "siamo tornati davanti alle scuole" per dire "che vogliamo davvero starci a scuola e vogliamo starci in sicurezza". Perché la scuola si fa "solo quando insegnanti e studenti si incontrano e questo non lo si può fare attraverso uno schermo". Gloria Ghetti, insegna Storia e filosofia al Liceo Torricelli-Ballardini di Faenza, in provincia di Ravenna. In rappresentanza di colleghi, genitori e studenti dell'istituto, oltre a partecipare a una delle tante manifestazioni che si svolgono oggi in tutto il paese, ha deciso di "occupare" pacificamente la scuola. E lo ha fatto anche stanotte. "Ho deciso di restare a scuola - ha spiegato Ghetti - perché non sappiamo più come chiederlo: tutte le scuole devono aprire in presenza, perché docenti e studenti si stanno rassegnando alla didattica a distanza, perché ormai sul diritto allo studio, sancito dalla Costituzione, è stato dato un colpo di spugna". Prendere decisioni chiare e mettere la scuola al centro, considerarla davvero una priorità: si chiede un cambio di prospettiva. Staremo a vedere.