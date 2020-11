La ministra all'attacco dopo l'articolo di Repubblica: "Il ministero non dà per scontato che gli studenti rimangano a casa"

"Stamani su La Repubblica mi vengono attribuite parole mai pronunciate, in riferimento alla riapertura delle scuole: 'La data del 4 dicembre e' troppo vicina per programmare ogni cosa'. Mai detto"; su Facebook la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, in riferimento ad un articolo apparso oggi su La Repubblica, va all'attacco del quotidiano e spiega di voler riaprire le scuole prima di gennaio, come sosteneva il quotidiano.

Lucia Azzolina vuole riaprire la scuola a dicembre

"Falso anche un passaggio secondo il quale mi sarei opposta 'per tutta l'estate ad un piano condiviso sui trasporti'- aggiunge la ministra- Falso, infine, che 'al ministero dell'Istruzione si dà ormai per scontato che anche a dicembre tutti gli studenti resteranno a casa". "L'unica cosa per me scontata è che siano tutti d'accordo, e che tutti collaborino, per riportare quanto prima in classe studentesse e studenti che al momento stanno facendo didattica digitale a distanza. Io sto lavorando per questo", conclude Azzolina.

Il quotidiano stamattina scriveva che l’ipotesi minima, e molto timida, era quella di riportare in classe dal 9 dicembre le prime classi superiori e le quinte, destinate a giugno a una Maturità che si immagina di nuovo completa.