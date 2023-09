Scuola e vacanze, tutti i ponti tra il 2023 e il 2024: le data da segnare sul calendario

L'anno scolastico 2023/2024 è alle porte. Tra il 5 e il 15 settembre, gli studenti delle regioni italiane torneranno tra i banchi e sui libri. Ma insieme al calendario che scandisce l'inizio delle lezioni regione per regione, è possibile analizzare anche quello dei ponti previsti, le festività in occasione delle quali le scuole possono autonomamente scegliere di aggiungere uno o due giorni di vacanza.

I ponti dell'anno scolastico 2023/2024

Il primo sul calendario è mercoledì 1° novembre, che può essere allungato con due giorni, prima o dopo, poi c'è l'8 dicembre, l'Immacolata cade di venerdì e concede quindi un weekend lungo. Dopo la lunga pausa natalizia, che ovviamente durerà fino all'Epifania 2024, si passerà alle festività di Pasqua, che quest'anno cade domenica il 31 marzo: i festeggiamenti inizieranno quindi giovedì 28 marzo 2024 e finiranno martedì 2 aprile 2024. Il ponte successivo è quello del 25 aprile, che cade di giovedì: se unito con quello del 1° maggio, la Festa dei lavoratori, che invece è un mercoledì, potrebbe essere l'occasione di una lunga vacanza senza prendere giorni aggiuntivi. Il 2 giugno è festa nazionale della Repubblica, data poco distante dalla fine della scuola fissata per sabato 8 giugno 2024 per la scuola primaria e secondaria e 30 giugno 2024 per la scuola dell'infanzia.

Le date degli esami di Terza media e Maturità

Concludiamo con le date degli esami di Terza media e l'Esame di Stato o Maturità. Per quanto riguarda la Terza Media la data di inizio la sceglie l'istituto in maniera autonoma. L'esame si articola in tre prove scritte (italiano, matematica e lingue), la redazione di una tesina e un colloquio e tutte le prove si devono sostenere nel periodo compreso tra l'ultimo giorno di scuola e il 30 giugno. Per quanto riguarda l'esame di Maturità, gli studenti delle superiori affronteranno la prima prova, il tema, il 19 giugno e la seconda, materie di indirizzo, il 20 giugno. Seguirà poi la prova orale in cui gli studenti dovranno fare collegamenti interdisciplinari.

