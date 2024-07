Stop ai cellulari a scuola, torna il diario: cosa cambia nell'anno scolastico 2024/25

Cellulari "banditi" dalle classi almeno fino alla terza media, ma torna il diario per segnare i compiti da fare a casa. Sono queste le due principali novità in vista dell'anno scolastico 2024/2025 annunciate dal ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara.

Stop ai cellulari

Il primo punto riguarda lo stop agli smartphone: "Ho firmato una circolare che vieta dal prossimo anno scolastico l'utilizzo del cellulare a qualsiasi scopo anche didattico perché non credo che si faccia una buona didattica con un cellulare dall'infanzia fino alle scuole medie. E questo ovviamente - ha chiarito Valditara nel corso del convegno 'La scuola artificiale - Età evolutiva ed evoluzione tecnologica', a Palazzo San Macuto, a Roma - non significa l'uso del tablet o del computer che devono essere usati sotto la guida del docente". La precedente circolare del 2022 vietava l'utilizzo dei dispositivi elettronici, ma faceva eccezione per i casi in cui era il docente a dare l'autorizzazione, per finalità didattiche e formative, ovviamente seguendo le linee guida e i regolamenti del proprio istituto.

Torna il diario cartaceo

La seconda novità annunciata da Valditara è un grande ritorno, quello del diario cartaceo per segnare i compiti, che negli ultimi anni era stato "sostituito" dal registro elettronico: "Ho firmato un'altra circolare per far sì che dall'anno prossimo ritorni il diario, il buon vecchio diario di una volta, dove il bambino segna con la sua mano e la sua penna cosa deve fare e i compiti per casa". "Il bambino doveva consultare quella scheda elettronica oppure ricorrere ai genitori - ha concluso il ministro -. I genitori continueranno a essere avvisati con il registro elettronico in modo che possano controllare ma il bambino si abitua a scrivere".