Scuola, cambia tutto: per gli studenti sospesi scatta l'obbligo di volontariato

A pochi giorni dal suono della prima campanella dell’anno scolastico 2023/2024 il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, annuncia importanti novità per gli studenti. Il ministro sta per presentare un disegno di legge in cui "si rivoluziona l'istituto della sospensione", dopo un anno in cui si sono registrati numerosi e preoccupanti fatti di cronaca, come quello della professoressa di italiano di Abbiategrasso accoltellata in classe da uno studente e della collega di Rovigo impallinata per 'gioco'. Con oltre due giorni di sospensione si dovrà partecipare ad attività di "cittadinanza solidale", ha annunciato in un'intervista al Corriere. A decidere dove gli studenti potranno prestare la loro opera di volontariato saranno gli uffici scolastici regionali, invitati a fare convenzioni con i soggetti preposti, dalla Caritas alle case di riposo. "L'obiettivo è far capire al giovane il valore di far parte di una comunità, il rispetto verso gli altri e la solidarietà che questa appartenenza comporta, così l'errore diventa occasione di maturazione e crescita".

Scuola, il voto in condotta farà media

Novità in vista anche per il voto di condotta, che "farà media anche nelle scuole secondarie di primo grado e conterà per i crediti della maturità – ha chiosato il ministro -. Chi avrà sei in condotta sarà rimandato e dovrà preparare un elaborato sui temi della cittadinanza solidale".

Le sorprese per il nuovo anno scolastico 2023/2024 non sono finite: stanno per debuttare i tutor, 37mila persone che "lavoreranno nell'ultimo triennio delle scuole superiori per far emergere le criticità e le potenzialità degli studenti". Inoltre, verrà attivato un monitoraggio sulle aggressioni a scuola, perché "da settembre 2022 a maggio 2023 - ha sottolineato Valditara - gli episodi di violenza sono stati 5 al mese, in quasi la metà dei casi erano coinvolti i genitori".

Supplenze, al vaglio "misure di incentivo" per gli insegnanti

Ma c’è ancora un nodo da sciogliere: le supplenze. Il ministro ha dichiarato che quest'anno gli insegnanti assunti ammontano a "40.619, 2.813 in più dello scorso anno" e che sta pensando a delle "misure di incentivo" per limitare le rinunce dei docenti a spostarsi. "Ne parlerò anche con i sindacati. Intanto sto dialogando con le regioni, in particolare con la Lombardia, per cercare appartamenti negli immobili dell'edilizia residenziale pubblica".

