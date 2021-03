Le scuole aperte a luglio 2021?

Meglio metterlo subito in chiaro: nessuna vera modifica del calendario scolastico al momento è all'orizzonte, le lezioni termineranno a metà giugno come previsto. Il calendario dipende dalle Regioni, che hanno sempre la parola finale sulla data di chiusura delle scuole a fine anno scolastico. Il ministro Bianchi incontrerà nei prossimi giorni gli enti locali.

Scuole aperte nell'estate 2021: le ipotesi

Le scuole, o parte di esse, potrebbero restare aperte fino a luglio, e persino inizio agosto, con una vasta offerta non obbligatoria di spazi di laboratorio e socializzazione. L'obiettivo è dare ai ragazzi che lo vogliano la possibilità di recuperare la dimensione di relazione e socializzazione che negli ultimi 12 mesi è stata assente. La riapertura delle scuole potrebbe essere realtà dal 7 aprile 2021 in avanti.

Il piano per l'estate dovrebbe coinvolgere primarie, medie e superiori. Ogni scuola potrebbe essere invitata a ideare un programma con iniziative dedicate allo sport, a laboratori teatrali e di spettacolo. Al Miur valutano costi e risorse disponibili, per coinvolgere non tanto - o meglio, non solo - gli insegnanti, ma associazioni di volontariato e professionisti. Insomma tenere aperte le scuole fino a fine luglio - e se possibile anche per una parte di agosto - per "attività di laboratorio e di socializzazione" per creare una continuità nella vita dei ragazzi. Sperando in un ritorno alla normalità per davvero nell'anno scolastico 2021-2022. Un'estate fatta quindi di attività che si potranno svolgere al chiuso ma - soprattutto - all’aperto: sport, teatro, spettacoli, coding, arte, fotografia, gite. I laboratori non sarebbero obbligatori per gli studenti, ma su base volontaria, senza voti e senza appelli. Per le scuole superiori, non è dato sapere al momento quando si svolgeranno i corsi di recupero per i "rimandati".

I doposcuola per combattere la solitudine da Dad

La Dad per molte famiglie è un problema grosso, così c'è chi si porta avanti. Diverse parrocchie dell'Arcidiocesi di Bologna, guidata dal cardinale Matteo Zuppi, mettono a disposizione locali per i progetti "Dad" e "Doposcuola" volti, in questo tempo di pandemia, ad assistere studenti in didattica a distanza e a sostenerli nell`aiuto allo studio insieme alle famiglie. Con il progetto "Dad", in collaborazione con Agesci e Protezione civile, 20 parrocchie in città e 18 sul territorio metropolitano offrono i propri locali per assistere gli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado che non hanno la possibilità di accedere alla Didattica a distanza (Dad) in modo autonomo, in particolare per mancanza di computer o connessione. In tal modo essi potranno assistere alle lezioni mattutine grazie alla presenza degli scout. L'Ufficio per la Pastorale Scolastica, inoltre, mette a disposizione un ampio elenco dei doposcuola dell'Arcidiocesi. I doposcuola rappresentano un'occasione per combattere la solitudine o la difficoltà di studio grazie a persone, adulti e giovani, disponibili ad aiutare gli studenti nei compiti del pomeriggio.