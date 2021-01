Le scuole che non riapriranno lunedì

L'11 gennaio riapriranno solo gli istituti superiori della Toscana, ma solo al 50 per cento. Le altre regioni hanno rinviato l'appuntamento del rientro in classe

Per chi suona la campanella?

Quattordici regioni hanno ufficialmente rinviato la riapertura delle scuole superiori senza tener conto della richiestea del ministro dell'istruzione Lucia Azzolina. Se gli studenti delle province autonome di Trento e Bolzano sono in classe da ieri, al 75%, lunedì 11 gennaio vi è certezza solo della riapertura degli istituti della regione Toscana, ma solo al 50 per cento della capienza. Ma andiamo per ordine.

Secondo quanto si apprende a non essersi espresse con atti ufficiali sono rimaste la Sardegna (in predicato di riaprire il 1 febbraio), la Basilicata (rinvio a fine mese), la Valle d'Aosta e l'Abruzzo. Tutte le altre regioni hanno rinviato di qualche giorno.

Puglia riaprirà le scuole il 15 gennaio

Piemonte riaprirà le scuole il 18 gennaio

Lazio riaprirà le scuole il 18 gennaio

Liguria riaprirà le scuole il 18 gennaio

Molise riaprirà le scuole il 18 gennaio.

Umbria riaprirà ​le scuole il 23 gennaio

Lombardia riaprirà le scuole il 25 gennaio

Emilia-Romagna riaprirà le scuole il 25 gennaio

Calabria riaprirà le scuole il primo febbraio, ma elementari e medie l'11 gennaio

Veneto riaprirà le scuole il primo febbraio

Friuli Venezia Giulia riaprirà le scuole il primo febbraio

Marche riaprirà le scuole il primo febbraio

Sicilia riaprirà le scuole il primo febbraio

Riapertura per gradi in Campania dove lunedì 11 gennaio riaprono asili e le prime due classi elementari. Il 18 gennaio il resto della primaria. Il 25 gennaio le medie e superiori.