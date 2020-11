Scuole chiuse in Campania fino al 23 novembre: dal 24 riapre la primaria

Le scuole in Campania resteranno chiuse fino al 23 novembre. Il sindaco di Caserta Carlo Marino, presidente Anci Campania, ha anticipato l’ordinanza del presidente della Regione Vincenzo De Luca. "Come componente dell'Unità di Crisi regionale, in qualità di presidente Anci Campania - ha scritto Marino su Facebook - vi anticipo anche che nelle prossime ore sarà pubblicata l'ordinanza con la quale il presidente De Luca chiuderà le scuole di ogni ordine e grado fino al 23 novembre prossimo”.

Dal 24 riaprono scuole dell'infanzia e alcune classi della primaria

Secondo una nota dell'Unità di Crisi della Regione Campania "le attività in presenza dei servizi dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria riprenderanno dal 24 novembre, previa effettuazione di screening su base volontaria sul personale docente e non docente e sugli alunni . Per gli ordini e gradi scolastici diversi, l’Unità di crisi regionale all’unanimità ha ritenuto di dover confermare la didattica a distanza".

Oggi 14 novembre scadeva l'ordinanza che disponeva la sospensione dell'attività scolastica di ogni ordine e grado fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto è altresì confermata la sospensione delle attività didattiche e di verifica in presenza (esami di profitto e verifiche intercorso) nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo".