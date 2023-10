Stop alle unghie lunghe a scuola: la circolare che fa discutere

Stop alle unghie lunghe a scuola, almeno al Liceo “Ettore Majorana” di Monterusciello, frazione di Pozzuoli, dove la preside ha emanato una circolare che stabilisce nuove linee guida riguardo all’abbigliamento e all’aspetto personale durante le lezioni. Si tratta dello stesso liceo che impose di coprire con il nastro adesivo i buchi dei jeans strappati, vietando altresì pantaloncini, t-shirt e minigonne in classe così come non sono ammessi i pantaloni strappati.

Secondo un nuovo documento firmato dalla dirigente scolastica lo scorso 20 ottobre e visionato da Napolitoday "le unghie devono essere mantenute ad una lunghezza che consenta di maneggiare agevolmente attrezzi e palle" durante le lezioni di educazione fisica. Vietati anche orologi, catenine, braccialetti e orecchini durante le lezioni di educazione fisica.

Una misura insolita ma il cui intento è la tutela dell'incolumità degli studenti, e non ha nulla a che vedere con la loro estetica. Sempre perché possano essere correttamente espletate, la dirigente scolastica ha inoltre fornito ulteriori indicazioni in merito all’abbigliamento adeguato per le attività fisiche, che includono l’obbligo di indossare tuta e scarpette da ginnastica: la circolare prosegue con il divieto di indossare accessori come orologi, catenine, braccialetti e orecchini pendenti durante le lezioni, al fine di evitare possibili danni fisici e rotture di oggetti. Infine, è stato stabilito che i capelli lunghi dovranno essere raccolti in modo che non ostacolino i movimenti durante l’attività fisica.

