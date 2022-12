Il ministro Valditara propone "i lavori socialmente utili per i bulli"

Dopo l’uscita infelice "sull’umiliazione pubblica degli studenti" per combattere il bullismo nelle scuole che ha destato non poche polemiche, il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara torna a parlare di lavori socialmente utili. Il ministro ci tiene a spiegare che "quando parliamo di bullismo dobbiamo avere chiaro che non si tratta della battuta scherzosa ma di quella persecuzione sistematica" che può avere un "impatto devastante" sugli studenti. Secondo la Fondazione Veronesi può portare addirittura a una diminuzione di attesa di vita, allo sviluppo di tumori, ma soprattutto all’abbandono scolastico, depressione e demotivazione complessiva.

Si tratta di un fenomeno tutt’altro che marginale, visto che "in Italia quasi il 25% dei bambini e dei ragazzi ha subito episodi di bullismo gravi". Il ministro pensa di poter arginare il bullismo nelle scuole con i lavori socialmente utili "perché il ragazzo deve concepire che il suo ego ha dei limiti. Credo che sia fondamentale che un ragazzo, lavorando per la collettività, si renda conto che è inserito in una dinamica sociale più ampia e deve rendersi conto che non può essere lasciato solo con un suo ego ipertrofico che poi è quello che scatena episodi di questo tipo". Nella puntata di 'Porta a Porta' in onda stasera su Rai1 ha tuonato: "Noi non possiamo rimanere inerti".

Nonostante le polemiche Valditara tira dritto anche su un’altra proposta a lui cara: quella di vietare l’utilizzo dei telefonini in aula, dicendosi però contrario alle sanzioni nei confronti dei ragazzi. "Io penso di intervenire con una circolare e poi vedremo se fare anche altre iniziative". Per il ministro "in classe si va per studiare, per imparare e per concentrarsi non per chattare. Io penso che sia fondamentale che nelle scuole italiane si predispongano le misure adatte", come "una cassettina da mettere fuori dalla classe. Ma quello che è importante è rispettare ciò che è previsto dal nostro ordinamento, cioè evitare che in classe si faccia altro".