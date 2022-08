L'auto esplode mentre fa benzina: il video fa paura

Le immagini impressionanti dell'esplosione di una macchina hanno fatto il giro di internet. Le telecamere di sicurezza di una pompa di benzina mostrano l'esplosione di un auto mentre il proprietario era impegnato a fare rifornimento. Nel video si vede chiaramento il momento del tragico incidente avvenuto a Rio de Janeiro, in Brasile. Due i feriti, un uomo e una donna, proprietari dell'auto: l'uomo ha subito conseguenze più gravi mentre la moglie ha riportato solo ferite lievi. Il video, ripreso da varie angolazioni, mostra come tutto sia avvenuto in pochi attimi: la coppia stava rifornendo l'auto di gas, quando all'improvviso l’auto è esplosa, in pieno giorno mentre intorno c'erano anche altre auto.

