Cavallo crolla esausto per il caldo, ma il cocchiere lo frusta per farlo rialzare: il video sconcertante

Un cavallo che trainava una carrozza per turisti è crollato esausto al suolo per il troppo caldo, ma il cocchiere ha preferito frustarlo ordinandogli di alzarsi. È successo in pieno centro a Manhattan, il quartiere centralissimo di New York. Nel video si vedono le ginocchia dell'animale che si piegano, letteralmente. "Alzati! Alzati! Alzati! Dai, alzati", si sente il cocchiere ordinare all'animale crollato sull'asfalto, mentre il traffico intorno va in tilt.

Clicca qui se non vedi il video

La scena è avvenuta davanti a diverse persone che hanno ripreso l'uomo: "E se ti avessi schiaffeggiato io in quel modo, fratello?" ha chiesto uno spettatore preoccupato. "Smettila di schiaffeggiarlo", si sente supplicare un'altra donna. "Sto cercando di tirarlo su, va bene?", risponde l'autista, mentre frusta il cavallo con le redini. Successivamente, un gruppo di agenti di polizia è arrivato sul posto, bagnando il cavallo con dell'acqua, facendolo finalmente alzare in piedi dopo più di un'ora, secondo video e testimoni.