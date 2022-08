Il cucciolo d'orso disorientato e drogato dal "miele pazzo": il video

Ha consumato troppo "miele pazzo" che lo ha stordito: un piccolo orso è stato trovato in uno stato confusionale dalle squadre dei parchi nazionali, nella provincia di Duzce, nella Turchia nord-occidentale. Il video mostra l'orso che barcolla e si lamenta mentre si siede a pancia in su nel retro di un furgoncino, dopo che i guardiaparco lo hanno tratto in salvo, prelevandolo dalla dalla foresta in cui vagava visibilmente debilitato.

Il miele pazzo, o "deli bal" in turco, è un tipo di miele di rododendro che può avere effetti allucinogeni. L'orso è stato portato da un veterinario, dove ha ricevuto le cure necessarie e probabilmente sarà rimesso nella natura nei prossimi giorni. Le autorità locali hanno detto che si trova in buone condizioni e il ministero dell'agricoltura ha chiesto ai turchi su Twitter di trovare un nome per l'orso.