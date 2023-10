Il predicatore "convertito" e la vignetta inneggiante l’attacco di Hamas

Fa discutere un’illustrazione utilizzata come immagine di copertina sul profilo Facebook di Gabriele Iungo, italiano convertito all’Islam e che opererebbe come predicatore autorizzato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, nonché come insegnante formatore nell’ambito di comunità islamiche e seminari accademici.

Nel disegno incriminato, degli uomini su dei deltaplani volano su un filo spinato tagliato, un richiamo neanche troppo stilizzato all'attacco di Hamas nel Kibbutz Re'im nel deserto di Negev, dove si stava svolgendo un rave per celebrare la festa di Sukkot. A far notare il pesante "scivolone" social, il collaboratore di Domani, Matteo Pugliese, che mostrando gli screenshot del profilo di Iungo su X si rivolge direttamente al Dipartimento: "Forse il DAP dovrebbe riconsiderare chi fa entrare nelle carceri come imam autorizzato per predicare contro estremismo e radicalizzazione. Il convertito Iungo esibisce un’immagine dei terroristi di Hamas sul deltaplano che hanno massacrato innocenti al festival e rapito civili".

La versione di Iungo

Dopo qualche ora il disegno viene rimosso e arriva la risposta di Iungo: "Non so chi le abbia trasmesso queste immagini - scrive - ma si tratta di una plateale falsità, come si può direttamente verificare dai miei canali social. Ho già allertato DAP e Digos, cosicché possano fare tutte le verifiche del caso". A quel punto parte una discussione in cui il predicatore ammette di aver effettivamente condiviso la vignetta ma di averla prontamente rimossa dopo essersi reso conto dell’analogia con l’azione dei terroristi di Hamas.

Non sarebbe la prima volta che Iungo posta contenuti compromettenti sui social network, già nel 2017, infatti, Il Giornale aveva trovato, sempre sul suo profilo Facebook, una foto inneggiante l’Emiro Khattab, rivoluzionario fondamentalista saudita, "tagliagole" nella guerra in Cecenia, e vari strali contro Israele e contro gli omosessuali, paragonati al diavolo. Tutti contenuti poi rimossi, proprio come la vignetta incriminata.