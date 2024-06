LolloBarollo, Roccotnl e Il Ginnasio: "Si può lavorare con i social anche per sempre, non è necessario un piano b"

LolloBarollo, Roccotnl e Il Ginnasio sono tre dei tiktoker più in voga del momento. Ognuno di loro ha trovato il suo spazio sui social, il proprio target e il proprio linguaggio di comunicazione con un successo emergente nonostante la loro giovane età. Il primo è famoso per i suoi sketch comici su TikTok, il secondo racconta la sua vita sui social parlando di viaggi, serie tv e tutto ciò che lo appassiona e Il Ginnasio crea contenuti musicali sui social.

Abbiamo incontrato tutti e tre i creator a Grado, in Friuli, in occasione di un evento speciale di cui sono stati padrini d'eccezione insiene ad Aurora Ramazzotti: il tentativo di Guinness World Record per il maggior numero di persone vestite da sole riunite nello stesso posto (Largest gathering of people dressed as the sun). Il record è stato poi raggiunto con un conteggio di 310 persone, i creator digitali inclusi, e ne deriverà una webserie #SeiInGrado - L’isola del sole.