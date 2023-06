Uno storico evento internazionale animerà Brescia

La tradizione automobilistica di Brescia è profondamente radicata nella storia della città, storia che vede un evento internazionale di grande prestigio profondamente radicato nel territorio.

Stiamo parlando della 1000 Miglia.

Una corsa storica, che risale al 1927.

Una gara dal cuore bresciano

Ma non è solo Brescia a nutrire una forte connessione con questa gara epica, anche Franciacorta Village ha un legame solido con la propria terra. Sinergie mai scontate si sono sviluppate nel corso di un percorso ventennale, e sabato 17 giugno dalle ore 11, in un'edizione speciale, Franciacorta Village, insieme al Comune di Rodengo Saiano, avrà l'onore di ospitare il passaggio delle vetture.

Sarà un momento emozionante per gli appassionati di auto d'epoca, poiché l'intera carovana delle vetture transiterà lungo il fronte del Franciacorta Village, rendendo l'atmosfera ancora più elettrizzante.

Come Race Passion Sponsor della corsa più bella del mondo, il centro si conferma un punto di riferimento per storia, tradizione, design, arte, cultura e innovazione. L'evento rappresenta un'occasione unica per gli ospiti italiani ed internazionali di vivere da vicino questa magnifica competizione su strada, che ha proprio nella regione di Franciacorta le sue origini. Benedetta Conticelli, CEO del network Land of Fashion, al quale appartiene il Villaggio alle porte di Brescia; sottolinea l'importanza di questo momento, specialmente nell'anno in cui i riflettori sono puntati sulle città di Bergamo e Brescia, designate come Capitale italiana della Cultura.

Dal 2019 siamo sponsor di 1000 Miglia e quest’anno, in cui tutti i riflettori sono puntati sugli eventi di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura, ci troviamo ad essere posizionati proprio nel cuore di questo suggestivo territorio, a far da cerniera tra due Province che scoprono e promuovono la propria bellezza ed unicità” Commenta Benedetta Conticelli.

Un'esperienza di shopping unica a Franciacorta Village

Franciacorta Village offre molto più di una semplice esperienza di shopping. I suoi tanti negozi presentano rinomati brand italiani ed internazionali, ma ciò che rende veramente magico questo luogo è la proposta che va al di là delle aspettative. Oltre all'offerta commerciale di alta qualità,il centro è famoso anche per le occasioni speciali e gli eventi esclusivi che organizza. Uno di questi momenti eccezionali è la giornata dedicata alla 1000 Miglia. Durante questa giornata, i visitatori potranno immergersi nell'atmosfera unica di questa gara leggendaria, ammirando da vicino le meravigliose vetture d'epoca che transiteranno lungo il Villaggio. Lo shopping a Franciacorta Village ha un suo stile distintivo, che va ben oltre il semplice atto di acquistare. È un'esperienza che si vive appieno, un'opportunità di immergersi in un mondo di eleganza, fascino e bellezza.

Land of Fashion: Offrire esperienze indimenticabili a Franciacorta Village

Land of Fashion, il network di cui fa parte Franciacorta Village, pone grande enfasi sulla centralità del legame con la propria "Terra". Attraverso un impegno costante si dedica a offrire ai propri ospiti esperienze uniche nel loro genere. Le visite a Franciacorta Village si trasformano così in giornate indimenticabili, grazie alla presenza di occasioni speciali e di eventi di fama mondiale. La partecipazione al prestigioso evento della 1000 Miglia è solo uno degli esempi di come il Franciacorta Village si impegna a rendere l'esperienza dei suoi ospiti straordinaria. La bellezza e l'unicità di Franciacorta Village si uniscono alla passione per lo shopping di alta qualità e alla possibilità di vivere momenti emozionanti in un contesto affascinante. Land of Fashion continua ad investire nell'offerta di un'ospitalità di eccellenza, consentendo a ogni visitatore di scoprire un mondo di stile, classe e autenticità.

Attraverso la sinergia tra la 1000 Miglia e Franciacorta Village, Brescia e la sua regione confermano la loro importanza nel panorama automobilistico e dell'ospitalità di lusso. La bellezza delle strade che attraversano la Franciacorta, le viti che si estendono a perdita d'occhio e la passione per l'automobilismo si fondono in un connubio unico, offrendo un'esperienza che rimarrà impressa nella memoria di coloro che avranno la fortuna di partecipare a questa eccezionale edizione della 1000 Miglia. Franciacorta Village è pronto ad accogliere visitatori da tutto il mondo, offrendo loro un'esperienza indimenticabile in un contesto affascinante, dove la storia, la tradizione e l'innovazione si fondono in un'unica, meravigliosa sinfonia.