Il 5x1000 che cos’è?

Innumerevoli opere di beneficenza vengono ogni anno realizzate grazie al contributo chiamato 5x1000.

Ne sentiamo spesso parlare, ma in che cosa consiste, quando è nato e qual è il suo scopo?

La nascita del 5x1000

Il 5x1000 è una quota dell?Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, comunemente detta IRPEF che il cittadino può liberamente destinare a organizzazioni non a scopo di lucro, come enti di ricerca o attività socialmente utili.

In caso di mancata segnalazione di un ente beneficiario del 5x1000 quest?ultimo verrà trattenuto dallo stato.

La prima introduzione sperimentale del 5x1000 risale alla legge finanziaria del 2006.

I risultati del 5x1000

Il successo ottenuto dal 5x1000 è stato enorme, i cittadini hanno risposto in maniera molto positiva e ben 16 milioni di persone hanno dato il proprio contributo, versando 345 milioni di euro solo nel primo anno.

Col passare del tempo gli enti beneficiari, definiti con cura dalla legge, sono aumentati arrivando a prevedere 7 categorie ben distinte:

Volontariato

Ricerca scientifica e universitaria

Ricerca sanitaria

Politiche sociali perseguite dai Comuni

Attività sportive a carattere dilettantistico

Attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

Sostegno alla gestione delle aree protette

Grazie alle donazioni annuali le realtà sociali e no profit possono continuare ad esistere e a costruire un futuro migliore per tutti.

Tra le numerose associazioni che quotidianamente in tutta Italia lavorano duramente per sostenere e aiutare i meno fortunati o che contribuiscono a migliorare il nostro paese, troviamo la Fondazione Opera Don Bosco, ispirata alla missione iniziata quasi 200 anni fa grazie a Don Bosco, santificato il 1° aprile 1934, e ai suoi salesiani, che si impegnano giorno dopo giorno a portare aiuto e supporto ai giovani di tutto il mondo.

La Fondazione Opera Don Bosco si impegna nel fornire supporto a tutte le attività svolte dai salesiani che operano in molte aree povere del mondo, contribuendo in maniera diretta al supporto di tutti i giovani disagiati impegnandosi a strapparli alla povertà e alla criminalità, offrendogli una scelta, elemento che in molte parti del mondo non è una cosa scontata. Un impegno che si concretizza anche nel supporto a tutti quei popoli che si trovano a fronteggiare catastrofi naturali e umanitarie, come l?attuale impegno nel fornire assistenza alla popolazione ucraina, colpita dall?evento che da ormai troppi giorni tiene banco sui notiziari di tutto il mondo: la guerra.

L?impegno dei salesiani è reso possibile grazie alle donazioni benefiche. Tra queste c?è anche il 5x1000, una risorsa fondamentale per realizzare progetti a sostegno delle Opere Salesiane presenti nel mondo.

Come sostenere la Fondazione Opera Don Bosco

Destinare il proprio 5x1000 alla Fondazione Opera Don Bosco è semplice, in occasione della compilazione del modello 730, Certificato Unico o il modello Redditi, basta firmare il riquadro ?Sostegno di attività non lucrative di utilità sociale? e indicare il codice fiscale della Fondazione Opera Don Bosco: 97659980151.

In questa maniera il 5x1000 verrà destinato alla Fondazione Opera Don Bosco e contribuirete a sostenere progetti rivolti ai giovani che hanno più bisogno.

Sul sito della Fondazione Opera Don Bosco troverete tutti i progetti attivi e potrete scoprire quanto una semplice firma possa contribuire a migliorare la vita di una persona.

Fare del bene è una scelta che parte dalle piccole cose, ma sono le piccole cose ad avere l?impatto più grande