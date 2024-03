Affrontare la condizione delle persone in difficoltà: la forza di una semplice firma

Nella nostra società, esistono molte persone la cui realtà è caratterizzata da problemi difficili da risolvere autonomamente.

Questi individui, spesso invisibili agli occhi della società, affrontano sfide quotidiane che riguardano necessità fondamentali, come il proprio sostentamento, l'insicurezza abitativa, la mancanza di cure mediche o l'accesso all'istruzione.

Prendere coscienza di questa realtà non solo è una questione di compassione umana, ma anche di responsabilità sociale.

Le persone in difficoltà lottano quotidianamente e, spesso, non hanno accesso ai diritti fondamentali e alle opportunità che la maggior parte degli individui danno per scontate.

È vero che le cause della povertà e dell'emarginazione possono essere complesse e variabili, ma nessuno dovrebbe essere privato della possibilità di aspirare a un futuro migliore.

Il Rapporto 2023 su povertà ed esclusione sociale in Italia dal titolo “Tutto da perdere”, presentato dalla Caritas il 17 novembre 2023, chiarisce ulteriormente la questione.

Si stima che, nel 2022, siano oltre 5 milioni 674 mila i poveri assoluti, che corrispondono al 9,7% della popolazione, cioè 1 individuo su 10.

Una situazione che si è inasprita rispetto all’anno precedente: rispetto al 2021, infatti, altre 357 mila persone nel nostro Paese sono cadute nella povertà assoluta.

Si tratta di 2 milioni 187 mila famiglie, a fronte di 2 milioni 22 mila famiglie del 2021 (un incremento, quindi, di 165mila nuclei in tale situazione).

Questi coinvolgono anche 1,2 milioni di minori in condizione di indigenza.

Inoltre, sono a rischio povertà ed esclusione sociale 14 milioni 304 mila persone, il 24,4% della popolazione totale.

Solo attraverso un impegno collettivo e una volontà politica concertata, si può sperare di creare un mondo in cui nessuno viva in condizioni di privazione e sofferenza. Ognuno è chiamato ad agire, perché solo insieme si può fare la differenza.

Un primo e importante passo che si può fare, in tal senso, è destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica, una risorsa preziosa per offrire supporto a chi si trova in difficoltà.

Un gesto semplice che vale tanto

Attraverso l’8xmille, la Chiesa cattolica può promuovere attività e iniziative che incidono su diverse aree d’intervento, che vanno dall’educazione, alla carità, alle attività pastorali, passando anche dal recupero di spazi comunitari, spesso con un elevato valore artistico.

In questo modo, è possibile supportare la comunità, ponendosi come punto di riferimento per chi si trova in stato di bisogno, offrendo solidarietà, sostegno e speranza a migliaia di persone e famiglie in condizioni di povertà, solitudine, malattia, disagio sociale.

Sono migliaia i progetti che, ogni anno, si concretizzano in Italia e nei Paesi più poveri del mondo.

Firmare per l’8xmille alla Chiesa cattolica, quindi, significa partecipare ad un significativo cambiamento, facendo una scelta solidale e consapevole e contribuendo a offrire aiuto a coloro che si trovano in difficoltà, trasformando un’azione semplice in tanti gesti d’amore.

Sostenere chi si trova in stato di povertà

Tra le attività sostenute grazie all’8xmille c’è l’assistenza alle persone che si trovano in stato di povertà, che trova la sua espressione in progetti come il Polo della Carità “A Casa di San Giuseppe”, punto di riferimento per chi vive in strada.

Nato nel 2022 e situato all’interno del centro storico di Salerno, il Polo della Carità offre risposte concrete ai bisogni delle persone in condizione di povertà estrema, grazie ad un sistema di accoglienza diffusa in grado di garantire interventi di sostegno e supporto a chi vive in stato di disagio.

Si tratta di una rete solidale che si sviluppa tra diverse sedi, situate all’interno della città: a ridosso della Cattedrale e della sede arcivescovile, vi sono il dormitorio “Gesù Misericordioso” e il centro diurno “San Francesco di Paola”, strutture dedicate alle persone senza fissa dimora, che offrono accoglienza diurna e notturna.

Questi due spazi sono attivi, soprattutto, nel periodo dell’emergenza freddo, ma restano aperti tutto l’anno con la funzionalità di Pronto Intervento, ospitando individui che hanno particolari situazioni di fragilità e vulnerabilità.

Un altro dormitorio, di secondo livello, si trova a Piazza San Francesco, annesso al Convento dei Frati Cappuccini, ed è intitolato a “Don Tonino Bello”.

Qui vengono accolti coloro che si trovano in stato di emergenza abitativa, offrendo, al contempo, aiuto e supporto lungo un percorso di reinserimento sociale e, quando possibile, lavorativo.

Inoltre, di recente è stato attivato un progetto di accompagnamento verso l’autonomia.

È presente un appartamento, in Via Angrisani, che si occupa di accogliere le donne sole o con minori, in fuga da guerre o in uno stato di difficoltà.

Il cerchio di solidarietà si chiude con la mensa intitolata a “San Francesco”, attivata dalla Chiesa salernitana attraverso la Caritas; qui vengono preparati e distribuiti 200 pasti per pranzo, oltre a quelli riservati agli ospiti dei dormitori per la cena.

Come spiega don Flavio Manzo, direttore della Caritas di Salerno: “Il nostro obiettivo è offrire ai più vulnerabili non solo accoglienza e sollievo, ma anche uno spazio di ascolto e confronto, dove vivere una dignitosa convivialità, puntando alla promozione della dignità umana”.

Il Dormitorio “Don Tonino Bello” di Salerno ospita circa 30 persone al giorno. L'obiettivo è cercare di soddisfare non solo i bisogni primari degli ospiti – come dormire, lavarsi e mangiare – ma anche e soprattutto essere un luogo di accoglienza, di conforto e relazione.

Assistenza sanitaria gratuita per i più fragili

Altra iniziativa preziosa per la comunità, che si rivolge alla salute, è il Poliambulatorio medico di Santhià, in provincia di Vercelli, nato per fornire assistenza sanitaria gratuita per i più vulnerabili.

Un luogo dove la Caritas Diocesana Eusebiana promuove, attraverso la Fondazione “Amos più’ – Obiettivo Salute Ets”, progetti di welfare generativo negli ambiti sanitari e socio-assistenziali, per rispondere alle necessità, legate all’ambito della salute, presenti sul territorio.

Spiega Carlo Greco, direttore della Caritas Eusebiana:

“La Fondazione ha svolto negli anni un ruolo fondamentale nell’aiutare gli ammalati con basso reddito o nullo, in collaborazione con l’ASL del territorio di Vercelli”.

Il poliambulatorio, attivo tre giorni a settimana, sorge all’interno della struttura situata a Santhià e svolge attività di assistenza e di servizio medico in modo gratuito.

Il principale obiettivo è quello di porsi a supporto del SSN, aiutandolo nelle difficoltà di gestione di un sempre crescente numero di pazienti (condizione che è stata particolarmente critica durante il periodo di pandemia).

I destinatari delle attività sono persone ammalate o indigenti, anziani in particolare, che si trovano in uno stato di vulnerabilità economica e sociale.

“AMOS – La Cultura oltre la Cura” gestisce il Poliambulatorio medico della Caritas, al servizio di persone con fragilità economica, realizzato grazie ai fondi 8xmille.

Assistenza medica, in particolare per pazienti oncologici, e supporto psicologico per i malati ed i loro familiari sono, da oltre 10 anni, due delle principali aree di intervento della Fondazione.

Inoltre, in accordo con le diverse esigenze espresse da chi vive sul territorio, sono stati anche attivati nuovi servizi, come visite mediche specialistiche (cardiologia, ortopedia, neurologia, endocrinologia, diabetologia, dermatologia, chirurgia, fisiatria), consulto psicologico giovanile, progetti per malati affetti da Alzheimer e perdita della memoria oltre al trasporto dei malati per le visite oncologiche.

È stato poi attivato presso il centro, sempre ad accesso gratuito, uno spazio per persone affette da Alzheimer; in questo modo si sostengono, durante il decorso della malattia, sia l’individuo colpito dalla patologia che la rete di caregiver, molto spesso trascurata.

Realizzato, anche, in collaborazione con i medici di famiglia, il progetto ha generato numerosi benefici per il territorio di Santhià, favorendo la nascita di un progetto di welfare innovativo che ha coinvolto la cittadinanza.

Conclude il direttore: “Il successo del nostro progetto si basa, soprattutto, su tre elementi: il prezioso contributo dell’8xmille alla Chiesa cattolica, la forza del volontariato e la sensibilità degli specialisti.”

Grazie a volontari, medici e infermieri sono stati implementati nuovi servizi come visite mediche specialistiche, consulenza psicologica giovanile e spazi attrezzati. Il poliambulatorio gratuito è stato creato per contrastare i lunghi tempi di attesa per le persone che non sono in grado economicamente di accedere alla sanità privata, ponendo al centro la cura, la salute e l'assistenza per le persone più bisognose.

Ogni gesto conta

Questi sono solo due dei numerosi progetti che sono stati realizzati grazie all’8xmille alla Chiesa cattolica. Una dimostrazione di come una semplice firma può trasformarsi in un aiuto concreto per chi ha più bisogno.