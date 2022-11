Digitalizzazione aziendale: un fattore fondamentale per le aziende moderne

La digitalizzazione aziendale è una delle tante sfide imposte dall’attuale periodo storico e rappresenta una tappa obbligata del processo di crescita delle aziende che vogliono competere nei comparti in cui operano o nei mercati internazionali.

L’utilizzo di nuove tecnologie permette di migliorare le prestazioni di un business e di rafforzare la competitività delle imprese.

Sono sempre di più gli esempi in questo senso e fanno parte di quella visione globale, ormai imprescindibile, che permette a tante PMI di affrontare al meglio il presente, con uno sguardo costantemente rivolto al futuro.

L'esempio virtuoso del Veneto

Il sistema camerale – evidenzia il Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti e Venicepromex Mario Pozza - è a fianco delle imprese per affrontare con successo la digitalizzazione dei processi e di prodotto con strumenti strategici profilati per la realtà delle nostre imprese. Strumenti che permettono di stare al passo con i propri competitor nel mercato interno e nei mercati esteri.

Tra gli asset messi in campo per citarne alcuni, c’è la formazione in ambito digitale con i PID, la nuova architettura regionale per l’internazionalizzazione con Venicepromex, il supporto per affrontare nuovi modelli di business per presentare i propri prodotti e servizi con la Digital Show Room, la partecipazione a fiere, il supporto in ambito camerale per acquisire le competenze per l’utilizzo dei nuovi strumenti digitali per affrontare con più celerità le pratiche burocratiche. Il sistema camerale è accanto alle imprese – conclude il Presidente Pozza - per fare buona impresa, ridurre il fattore di rischio, rafforzare la competitività con una visone sostenibile, allineandosi ai nuovi standard richiesti dalle filiere produttive e dai mercati nazionali e internazionali.

In questo contesto Venicepromex, agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale veneto, è a fianco delle imprese attraverso la Digital Showroom, uno spazio sia fisico che virtuale creato in primis per promuovere le imprese nei mercati esteri e che intende proseguire l’azione di supporto alle aziende sviluppando il progetto anche nel 2023.

L’obiettivo è di assistere e supportare le PMI venete attraverso un’offerta integrata di servizi che possano contribuire all’ampliamento e alla diversificazione dei mercati di sbocco e rafforzare la competitività delle imprese all’estero.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un video aziendale per il mercato internazionale

In particolare Venicepromex intende offrire alle imprese la possibilità di realizzare dei video aziendali promozionali o di presentazione di prodotti/impianti con l'ausilio di apparecchiature tecnologiche.

Video della durata di 2 minuti, le cui riprese avverranno presso la Digital Showroom di Padova – c/o sala 11 Pad. 11 Padova Fiere – e presso la sede dell’azienda, per la realizzazione dei quali verrà offerta consulenza attraverso l'uso di moderne tecnologie di ripresa e di montaggio, l'assistenza per la creazione di uno script condiviso – seguendo la narrativa dello storytelling – e di un montaggio creativo – con possibilità di animazioni, suoni, musiche regolarmente licenziate e sottotitoli –. Il tutto si concluderà con la consegna del prodotto finito nel formato mp4.

Anche in questo caso la finalità è quella di fornire alle imprese uno strumento utile per la promozione all’estero. Pertanto, la presentazione aziendale sarà in lingua inglese oppure in italiano con i sottotitoli in inglese.

Possibilità di organizzare B2B virtuali

Il servizio prevede l'utilizzo della digital showroom con l'assistenza di un tecnico per la gestione della regia delle attrezzature, l'eventuale ricerca e selezione di partner e la preparazione, il coordinamento e la realizzazione dell’agenda dei B2B virtuali.

Le aziende potranno richiedere di usufruire della “digital showroom” per organizzare B2B virtuali con i propri clienti – fornendo a Venicepromex i riferimenti di questi ultimi, al fine di poter organizzare l'agenda di incontri –.

Sarà inoltre possibile pianificare B2B virtuali con operatori esteri preselezionati.

A tal proposito, Venicepromex avvierà – tramite la rete delle Camere di Commercio italiane all’estero e/o la rete degli uffici ICE – una ricerca di partner esteri e una pre-indagine per verificare se il prodotto offerto dall’azienda potrà essere di interesse per il mercato locale individuato. Solo se l’esito della pre-indagine sarà positivo, ovvero solo se vi saranno controparti interessate ad approfondire la conoscenza dell’azienda, si procederà all’organizzazione dei B2B. In caso di esito negativo non si potrà procedere con l'erogazione di altri servizi.

Il target di questi incontri è quello di favorire una prima presa di contatto con potenziali partner esteri.

Venicepromex gestirà e coordinerà la ricerca dei partner e l’organizzazione dell’agenda incontri. Per ogni azienda è prevista una mezza giornata (mattino o pomeriggio) di incontri che saranno 3 in totale.

La meccanica sarà la protagonista di un evento alla Fiera di Padova

Nel primo trimestre del 2023 nell'ambito del programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l’anno 2022 approvata dalla Giunta regionale del Veneto - le Camere di Commercio di Treviso- Belluno| Dolomiti, di Venezia- Rovigo e di Padova in collaborazione con Venicepromex organizzano un evento di promozione del comparto della meccanica, che si svolgerà all’interno di un costituendo evento presso la Fiera di Padova, con varie attività promozionali, tra cui incontri B2B e momenti di networking che andranno a favore delle imprese.



Presenti a MIDO 2023

Le Camere di Commercio di Treviso- Belluno| Dolomiti, di Venezia- Rovigo e di Padova in collaborazione con Venicepromex - nell'ambito del programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l’anno 2022 approvata dalla Giunta regionale del Veneto - la partecipazione al salone Mido, il più grande evento internazionale dedicato all'eyewear, che si svolgerà a Milano dal 04 al 06 febbraio 2023.



Le attività proposte prevedono la realizzazione di uno stand istituzionale regionale di promozione e supporto del comparto veneto e delle aziende venete espositrici alla Fiera verso i visitatori internazionali presenti alla manifestazione, con l’organizzazione di attività promozionali a favore delle imprese.

Per saperne di più e per rimanere costantemente aggiornati su tutte le attività promosse da Venicepromex, il consiglio è quello di tenere d'occhio il sito della Camera di Commercio di Treviso- Belluno| Dolomiti.