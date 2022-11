Digitalizzazione e impresa 4.0, la quarta rivoluzione industriale è già partita

La digitalizzazione industriale è un fenomeno che sta interessando in maniera trasversale l'impresa moderna.



La grande sfida dell’Industry 4.0 si basa sul principio di avere una visione digitale unica e totalmente integrata di tutti i processi aziendali, a partire dall’analisi delle esigenze dei clienti e dalle potenzialità del mercato, integrando la progettazione con la sperimentazione e la prototipazione, che a loro volta si concretizzano nella produzione che si estende in modo integrato alla logistica, alle vendite e al servizio postvendita.

Un cambiamento radicale che sta trasformando il modo di lavorare in fabbrica o in ufficio e che, dopo qualche anno di assestamento, ha avuto un'importante accelerazione nel periodo del lockdown.

Siamo dunque nel bel mezzo della quarta rivoluzione industriale, un processo quanto mai irreversibile e che non permette a nessun imprenditore o lavoratore di rimanere indietro.

Una rete di strutture per favorire la transizione verso l'Impresa 4.0

Per accompagnare le imprese in questa importante svolta il Piano Nazionale Impresa 4.0 ha istituito una rete di Punti Impresa Digitale, "strutture di servizio localizzate presso le Camere di Commercio, tra le quali anche quella di Treviso - Belluno|Dolomiti, dedicate alla diffusione della cultura e della pratica del digitale fra le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici. Al network di punti "fisici" si aggiunge poi una rete "virtuale" attraverso il ricorso ad un'ampia gamma di strumenti digitali come siti specializzati, forum e community, oltre all’utilizzo dei social media.

L’architettura nazionale dei PID, declinata nei territori provinciali è una strategia vincente, evidenzia il Presidente della Camera di Commercio di Treviso - Belluno|Dolomiti Mario Pozza. Vogliamo aiutare le imprese, soprattutto le micro imprese, a fare quel passo indispensabile per riorganizzarsi ed avere un nuovo approccio digitale. Invito a rivolgersi ai nostri uffici certo che vi sarà fornito un orientamento puntuale e profilato per la vostra realtà d’impresa. Migliorare la capacità competitiva perché formati sulle nuove opportunità che il digitale offre, permette di affrontare con maggiore capacità le sfide della crisi e rende il fare impresa più sostenibile verso i propri collaboratori e il territorio.

L'offerta dei PID si declina non solo sulla diffusione delle conoscenze di base su tecnologie Impresa 4.0, ma anche sulla mappatura della maturità digitale delle imprese e sull'assistenza nell'avvio di processi di digitalizzazione attraverso i servizi di assessment e mentoring, l'organizzazione di corsi di formazione su competenze di base nel settore digitale e l'orientamento verso strutture più specialistiche come i Digital Innovation Hub ed i Competence Center.

La mappatura digitale

In tema di mappatura digitale, le Camere di Commercio hanno realizzato un modello per effettuarla attraverso la digital maturity assessment, una metodologia di indagine utile ad analizzare lo stato di maturità digitale di un'impresa e la sua capacità di implementare tecnologie abilitanti ed innovazioni organizzative per modificare e rendere più efficiente il proprio modello di business. Il modello di assessment utilizzato dai PID-Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio è specificatamente tarato per rilevare le esigenze delle MPMI in diversi settori produttivi (manifatturiero, servizi, agricoltura, ecc.).

Ogni impresa può effettuare un test di autovalutazione online – compilando l'apposito form di richiesta disponibile nel portale nazionale dei PID – o guidato, attraverso i Digital Promoter.

Servizio di mentoring sempre a disposizione

Per le imprese che hanno già consapevolezza del proprio livello di maturità digitale o che, all'inizio di un percorso di trasformazione, hanno necessità di un supporto specialistico nella scelta e nella individuazione delle strategie migliori da attuare i PID delle Camere di commercio mettono a disposizione un network di manager e/o ex manager e/o imprenditori con forti competenze nel campo delle tecnologie Impresa 4.0 che, nel ruolo di mentor, assisteranno le imprese, rispettando un codice di condotta che prevede, tra le altre cose, la riservatezza su dati e informazioni scambiate con le imprese.

Attraverso gli incontri con i mentor le imprese potranno essere aiutate a gestire processi di cambiamento e progetti di innovazione digitale complessi, grazie alle competenze e all'esperienza di persone che li hanno vissuti direttamente.

L'attività di mentoring potrà essere realizzata sia attraverso incontri diretti sia in modalità di «web mentoring».

Check up sicurezza informatica per le PMI

I PID offrono un servizio specifico per aiutare l’impresa a capire i rischi informatici ai quali è esposta e se stia tutelando i propri dati, ma anche quelli di clienti e fornitori, utilizzando misure e strumenti appropriati.

Conoscere tempestivamente quali punti di accesso o vulnerabilità sono già a conoscenza degli hackers informatici, aiuta concretamente un imprenditore anche sprovvisto di competenze tecnologiche, a fare il primo passo verso una maggiore sicurezza della sua struttura.

Il nuovo servizio di assessment sulla “Sicurezza Informatica” offerto alle imprese prevede due differenti strumenti di analisi, il PID Cyber Check – test molto rapido di circa 30 domande che consente una prima auto-valutazione del livello di rischio di un attacco informatico al quale l’impresa è esposta – e il Cyber Exposure Index (CEI) – uno strumento di assessment più evoluto che, attraverso un complesso algoritmo di estrazione ed analisi dei dati sul web, verifica se e come i cybercriminali siano entrati in possesso dei dati di una particolare impresa e quali informazioni hanno a disposizione per poterla attaccare –. Il primo è totalmente gratuito, mentre il CEI prevede il pagamento di un contributo alle spese di € 70 + IVA, con l’elaborazione di 2 report a distanza di 6 mesi l’uno dall’altro, in modo da fornire un monitoraggio dello stato di rischio cyber nel tempo. Dati che verranno letti da un pool di esperti insieme al Digital Promoter della Camera di Commercio per meglio comprendere lo stato dell’arte e porre in atto le adeguate misure di difesa.

Assistenza specialistica 4.0: l’esperto risponde

Il Punto Impresa Digitale mette a disposizione un servizio di supporto specialistico, in collaborazione con la società t2i - trasferimento tecnologico e innovazione S.c. a r.l. -, per avere un’assistenza personalizzata e gratuita sulle tematiche riguardanti l'approccio e la comunicazione con i social media, la pianificazione e/o il miglioramento di utilizzo dell'e-commerce, la SEO – per ottimizzare la propria presenza sui motori di ricerca – e tutti quei temi che hanno come soggetto l'Impresa 4.0. Il servizio “l’esperto risponde” ha una durata di circa un’ora ed è riservato alle imprese con sede legale o unità operativa nella circoscrizione territoriale di Treviso e Belluno.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno|Dolomiti, allo scopo di rafforzare la diffusione della cultura e della pratica digitale, anche orientata ad approcci green oriented, nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del territorio, nell'ambito dei servizi offerti dal Punto Impresa Digitale, indice, inoltre, annualmente un Bando di Concorso per la concessione di contributi alle MPMI a sostegno di interventi per la digitalizzazione.

Per saperne di più il consiglio è quello di contattare l'ufficio PID della Camera di Commercio di Treviso-Belluno|Dolomiti e iscriversi alla newsletter camerale.