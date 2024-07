Dostoevskij, la serie Sky dei fratelli D’Innocenzo in arrivo al cinema in due atti

Tanto atteso sin dalla presentazione alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, Dostoevskij, la serie Sky Original ideata, scritta e diretta dai fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo e prodotta da Sky e Paco Cinematografica, è finalmente in arrivo. E lo fa in una modalità esclusiva: al cinema, in due atti, solo dall’11 al 17 luglio.

Dostoevskij è un noir con protagonista Filippo Timi nei panni di un tormentato poliziotto dal passato doloroso. Con lui nel cast Gabriel Montesi, Carlotta Gamba e Federico Vanni.

La serie – che per i registi si può considerare come un unico lungometraggio – è girata interamente in pellicola 16mm: una caratteristica che denota l’impianto cinematografico, confermato dal premio “Film della critica” assegnato dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI.

Dostoevskij: la trama

In un lasso di terra scarno e inospitale, il poliziotto Enzo Vitello, uomo dal buio passato, è ossessionato da “Dostoevskij”, killer seriale che uccide con una peculiarità: accanto al corpo l’omicida lascia sempre una lettera con la propria desolante e chiarissima visione del mondo, della vita e dell’oscurità che Vitello sente risuonare al suo interno.

C’è chi ha già visto dei riferimenti a True Detective, almeno in merito all’ambientazione e alla cupezza del protagonista. Ma anche chi identifica nel modo di girare dei fratelli D’Innocenzo una completa innovazione: non ci troviamo più nel prodotto mainstream, dove a ogni fine puntata corrisponde un colpo di scena. Piuttosto, è il risvolto psicologico, la teorizzazione del male e del dolore del protagonista a emergere ogni volta in maniera sempre più chiara. Un film sulle estreme conseguenze dell’essere vivi.

Al cinema a soli 3,50 euro

La serie uscirà in sala durante Cinema Revolution, iniziativa estiva promossa dal Ministero della Cultura che consentirà agli spettatori di tutta Italia di vedere film al cinema a prezzo ridotto. I più appassionati potranno quindi gustarsi quasi 5 ore di film a soli 7 euro (3,50 euro ad atto). Un’esperienza cinefila hard, una vera e propria maratona.

Le due parti potranno essere viste ovviamente anche in giorni separati, ma sempre e solo tra l’11 e il 17 luglio.

Al cinema in pellicola 16mm

Vedere Dostoevskij al cinema non significa semplicemente sedersi in poltrona e guardare un film come tanti altri. Qui, la vera rivoluzione è il 16mm, un formato di pellicola che viene usato sempre più raramente dai registi contemporanei. Pertanto, questa iniziativa porta con sé un’esclusività unica. E guardare Dostoevskij dei fratelli D’Innocenzo a un prezzo come quello proposto da Cinema Revolution è ancora più straordinario.

Clicca qui per leggere la scheda del film.