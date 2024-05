La Mozzarella di Bufala Campana DOP arriva a Malpensa

Il rinomato produttore di Mozzarella di Bufala Campana DOP, continua a conquistare il cuore dei viaggiatori internazionali con la sua espansione nel retail.

Dopo le recenti aperture a Roma Termini e a Milano Centrale, il gruppo imprenditoriale inaugura con orgoglio un nuovo punto vendita nell'aeroporto di Milano Malpensa.

Il nuovo store si inserisce con naturalezza nel contesto della rinnovata Piazza del Pop del Terminal 1, al piano partenze, diventando un punto di riferimento per chi desidera assaporare le eccellenze enogastronomiche italiane prima di intraprendere il proprio viaggio. E non è un caso che Fattorie Garofalo abbia scelto proprio questo scalo: Milano Malpensa, con i suoi 26 milioni di passeggeri all'anno, rappresenta un crocevia internazionale ideale per promuovere i tesori culinari del Bel Paese.

La Mozzarella di Bufala Campana DOP è la vera protagonista di questa nuova vetrina, affiancata da una selezione di specialità provenienti dalla filiera completamente integrata e circolare dell'azienda, che garantisce freschezza e qualità senza compromessi. Ma l'offerta non si ferma qui: salumi, formaggi e prodotti tipici della tradizione culinaria italiana completano l'assortimento, offrendo ai viaggiatori la possibilità di portare con sé un autentico pezzo di Italia.

Tra le proposte esclusive di Milano Malpensa spiccano due ricette originali: un panino con crema di Mozzarella DOP e zafferano, come omaggio alla città, e il New York Roll, una special edition internazionale declinata in due varianti, cioccolato e frutta, e arricchita con ricotta di bufala. Queste prelibatezze sono pensate per soddisfare ogni palato, offrendo soluzioni sia dolci che salate in un pratico formato Grab&Go, perfetto per i viaggiatori sempre in movimento.

Con questa nuova apertura, Fattorie Garofalo rafforza ulteriormente la propria presenza nei principali luoghi ad alto flusso giornaliero lungo lo Stivale, confermando il suo ruolo di ambasciatore della Mozzarella di Bufala Campana DOP nel mondo. Ogni anno, circa un milione di mozzarelle DOP decollano verso destinazioni oltre confine, portando con sé il gusto e la tradizione della vera eccellenza italiana.