Mozzarella di Bufala DOP alla conquista di Termini

Nel fitto intreccio di arrivi e partenze che caratterizza la frenetica Stazione Termini di Roma, un nuovo aroma si fa strada tra i passeggeri affaccendati.

È il profumo avvolgente della mozzarella di bufala campana DOP, che ora trova spazio anche all'interno del ventre pulsante della Capitale.

Il colosso dell'arte casearia da più di sessant'anni, apre le porte del suo tredicesimo punto vendita in Italia proprio all'interno di questo snodo ferroviario cruciale.

Con la sua vetrina di prelibatezze bufaline, Fattorie Garofalo accoglie i 500.000 viaggiatori che quotidianamente solcano i corridoi di Termini, offrendo loro un viaggio gastronomico tra sapori autentici e genuini.

Oltre alla rinomata Mozzarella di Bufala Campana DOP, simbolo indiscusso della tradizione casearia italiana, il negozio propone una varietà di specialità pensate appositamente per lo scalo romano.

Tra queste, spicca il "Roma-Amor" (il panino che fonde i sapori della carbonara e la mozzarella dop), un panino concepito per deliziare i palati di chi transita di fretta tra un treno e l'altro, accanto alle brioches farcite con una cremosa crema a base di ricotta o mascarpone di bufala.

Ma l'impegno di Fattorie Garofalo va oltre la mera soddisfazione dei sensi.

Tutti i prodotti sono pensati per una consumazione da asporto, rispondendo così alle esigenze di chi viaggia con tempi serrati e senza rinunciare alla qualità e alla genuinità.

Con più di sessant'anni di esperienza nel settore, Fattorie Garofalo non solo si conferma come un'eccellenza nella produzione di formaggi bufalini, ma si distingue anche per l'attenzione verso la sostenibilità e la valorizzazione del territorio. Con 38 milioni di litri di latte bufalino lavorati ogni anno, la produzione di circa 10.000 tonnellate di formaggi e un allevamento di ben 12.000 bufale, l'azienda campana porta avanti una missione che la vede ambasciatrice della cultura casearia italiana nel mondo, esportando i suoi prodotti in oltre 40 Paesi.

Fattorie Garofalo ha una filiera integrata e circolare che parte dai foraggi, passa per l'allevamento bufalino e per la trasformazione del latte per arrivare alla distribuzione nella GDO e nei nostri travel retail chiudendo il cerchio con la produzione energetica interna.

Il nuovo punto vendita a Termini non è solo un'ulteriore tappa di espansione per Fattorie Garofalo, ma rappresenta anche un omaggio alla tradizione, una dichiarazione d'amore per la Mozzarella di Bufala Campana DOP e un invito a viaggiare attraverso i sapori autentici dell'Italia. Tra binari e sospiri di locomotive, la bontà della bufala trova una nuova casa, pronta ad accogliere i viaggiatori in un abbraccio di sapori e tradizioni.