A Sport Expo “l’s-Factor del Veneto”: dal Veneto 27 milioni di euro per lo sport

Si è aperto con il convegno “L’S-Factor del Veneto” il 2024 di sport del Veneto, nominato Regione Europea dello Sport 2024 da Aces Europe, associazione no profit con sede a Bruxelles che opera in sinergia con la Commissione Europea per la promozione di politiche sportive sul territorio.

L’evento di lancio dell’annualità si è tenuto questa mattina, sabato 16 marzo, nell’ambito di Sport Expo alla Fiera di Verona, rappresentando il primo appuntamento ufficiale della Regione, sostenuta da Aces Europe, Aces Italia, Msp Movimento Sportivo Popolare Italia, Coni Veneto, Cip Veneto, Sport e Salute Spa, Miur Ufficio Scolastico regionale Veneto e Anci Veneto.

Un momento importante, durante il quale l’assessore regionale allo Sport, Cristiano Corazzari, ha annunciato l’assegnazione di più di 27 milioni di euro in favore della pratica e dell’impiantistica sportiva.

In particolare, le risorse destinate al movimento sportivo raggiungeranno i 27.031.776,60 milioni di euro: 2.381.776,60 euro verranno impiegati per promuovere ulteriormente l’attività fisica, favorendo una partecipazione sempre più accessibile, mentre 24.650.000 euro verranno investiti per potenziare l’offerta degli impianti sportivi presenti sul territorio, creando nuovi spazi e migliorando gli esistenti.

Un impegno concreto, che si tradurrà nell’ulteriore sostegno della Regione all’avviamento allo sport, ma anche all’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, alla promozione in ambito scolastico con il progetto Scuola e Sport, e alle associazioni che svolgono attività sportiva a favore dei soggetti con disabilità.

Quanto all’impiantistica, il piano prevede opere di miglioria anche strutturale, interventi a beneficio di strutture di eccellenza e impianti sportivi di vario genere.

“Il territorio ospiterà oltre mille appuntamenti – ha ribadito dal palco Corazzari - La pianificazione che ci accompagnerà per tutto il 2024 conferma la grande attenzione che la Regione Veneto riserva allo sport, promuovendolo in tutte le sue forme, dai dilettanti ai professionisti, e rendendolo sempre più accessibile. Non mancherà un’offerta variegata, inclusiva di qualsiasi disciplina, che sono sicuro contribuirà ad onorare il prezioso riconoscimento attribuitoci da Aces Europe”.

Il convegno è stato al tempo stesso un’importante occasione per ribadire l’ottimo stato di salute del movimento sportivo regionale. A parlare sono i numeri, che raccontano una vera e propria vocazione del Veneto per lo sport: una speciale predisposizione che nella campagna di comunicazione del titolo di Regione Europea dello Sport 2024 è stata chiamata S-Factor (Fattore Sport), difficile da raccontare a parole, che riconosce il territorio come un luogo per eccellenza per vivere lo sport con passione a 360 gradi.

A sostegno del titolo assegnato da Aces, inoltre, è stato aperto un canale dedicato alla promozione degli eventi sportivi, nel quale gli organizzatori possono pubblicare la propria manifestazione e richiedere il logo ufficiale di “Veneto Regione Europea dello Sport 2024”.

La mattinata, alla presenza dei rappresentanti dei territori del Veneto che negli anni hanno ricevuto il titolo di Città, Comune e Comunità Europea dello Sport, si è chiusa con la premiazione da parte di Aces Europe e Unpli Veneto degli studenti di Fondazione Engim Veneto Ets di Verona, autori del video “Sliding (Doors) Sport”, già vincitore del concorso “Realizza il video della Carta etica” della Regione del Veneto.



Di seguito gli interventi dei relatori intervenuti al convegno:

Rosanna Conte, europarlamentare e delegata Aces Italia per il Triveneto

“Da parte mia, oltre ad essere orgogliosa per essere stata la promotrice della candidatura del Veneto a Regione Europea dello Sport, lo sono altresì per tutti i risultati che stiamo ottenendo soprattutto per i nostri territori. È sotto gli occhi di tutti, del resto, il grande lavoro della Regione Veneto, con il percorso avviato grazie al Piano per lo Sport 2022-2026 portato avanti dall’Assessore Corazzari, e culminato nel grande risultato ottenuto lo scorso dicembre. Lo sport ha una grande peculiarità rispetto a tutti gli altri ambiti: riesce a unire dove altri dividono, e proprio per questo favorisce la crescita di realtà associative, con un'attenzione particolare al mondo giovanile e a quello della disabilità, incoraggiando il coinvolgimento e l’inclusione di tutte le fasce sociali. Con il lavoro della Regione e il contributo costante di associazioni come Aces, che lavorano per coinvolgere e includere sempre più persone nel mondo dello sport, possiamo anche essere fonte di ispirazione e di esempio per tutte le altre regioni, italiane e europee, dimostrando che lo sport non è solo fonte di divertimento o benessere, ma può essere anche un motore di sviluppo economico e sociale”.

Gian Francesco Lupattelli, presidente di Aces Europe

"I miei più sinceri complimenti alla Regione Veneto che sta lavorando in maniera egregia e sinergica con tutto il territorio per promuovere i valori dello sport, salute e benessere. Sono convinto che la Regione, grazie al lavoro dell'Assessore allo Sport Cristiano Corazzari, sarà un'ottima Regione Europea dello Sport nel 2024 perché questo territorio vive di sport 365 giorni l'anno e lo dimostrano i tanti Municipi italiani che si sono candidati ai nostri titoli European City/Town/Community of Sport in questi anni. Un ringraziamento speciale all'Europarlamentare e Delegata ACES per il Triveneto Rosanna Conte, per l'impegno profuso a favore dello sport per la cittadinanza".