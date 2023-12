Stress e ansia diffusi tra gli studenti, l’università offre supporto e assistenza

Nel mondo accademico moderno, lo stress e l'ansia tra gli studenti sono diventati una realtà diffusa. Le pressioni legate agli studi, agli esami, ai progetti e alle aspettative personali hanno contribuito a creare un ambiente in cui molti si sentono sopraffatti. Tuttavia, mentre il peso di queste sfide può sembrare schiacciante, è cruciale ricordare che non si è soli.

Di fatti c'è un'università che si stà impegnando sempre di più a fornire supporto e assistenza agli studenti che affrontano problemi legati allo stress e all'ansia, stiamo parlando dell'Università Telematica Gluglielo Marconi.

Inoltre, Unimarconi garantisce molte occasioni di incontri e crescita personale. Per esempio, è coinvolta nel Programma Erasmus+ che offre opportunità di studio e ricerca all'estero. L’università organizza anche convegni, seminari e workshop che permettono agli studenti di partecipare attivamente alla vita universitaria, ampliare le loro conoscenze e connettersi con altri membri della comunità accademica. O, ancora, ha creato il Blog Unimarconi, che ha come obiettivo quello di favorire la circolazione di idee e offrire spunti di riflessione sui temi più importanti della società in cui viviamo.