La primavera colora la Toscana: la Valdichiana si riempie di colori e di sconti

La primavera sta finalmente arrivando nel nostro paese, i giacconi e i cappotti restano negli armadi, le giornate si allungano e i fiori iniziano a colorare i prati delle nostre città.

Questo è il periodo adatto per un bel cambio nel nostro guardaroba,il momento migliore per abbandonare i toni scuri dell'inverno e abbracciare le tonalità della nuova stagione.

Il luogo giusto per il vostro shopping

Il Valdichiana Village si prepara all'arrivo della nuova stagione grazie all'arrivo di tutte le nuove collezioni.

Il center manager Riccardo Lucchetti commenta così l'arrivo della bella stagione :

“Un periodo che auspichiamo sia di rinascita sotto tutti i punti di vista – da parte nostra l’impegno continua ad essere massimo per garantire momenti di shopping in pieno relax, sicurezza, ricchi di opportunità di acquisto a prezzi sempre scontati e impreziositi da esperienze che rendono unica la permanenza al Village”.

Ma quali sono le proposte della nuova stagione?

Le scopriamo grazie alle parole del responsabile della Land of Fashion, Marco Cavallini:

“Collezioni primaverili all’insegna delle fantasie colorate, dal rosa baby all’azzurro light fino al giallo crema, decisamente influenzate dallo stile della moda anni 80/90, con abbinate di capi di tinte diverse e contrastanti fra loro e ancora outfit comodi, abiti che perdono formalità, cardigan lunghi e pantaloni a palazzo, blazer leggermente over e scarpe basse e comode, mentre le sneakers tornano voluminose come negli anni 80”.

Insomma la moda quest'anno vira verso un ritorno ai ruggenti anni '80, regalandoci abiti e completi che rimandano a quegl'anni, un'esplosione di colori che vuole dare uno stacco netto agli anni che abbiamo appena trascorso.

Voltare pagina, e guardare verso un futuro fatto di rinascita e rinnovamento, un futuro fatto di colori.

La moda ha sempre cercato di intercettare gli umori e i gusti delle persone, incarnandoli negli abiti quotidiani ed è proprio il Valdichiana Village il luogo in cui potrete trovare l'abbigliamento adeguato ai vostri gusti.

Un luogo dove convenienza e qualità vanno a braccetto, dove potrete trovare i vestiti più belli a prezzi competitivi.

La convenienza in un luogo ricco di storia

Il Valdichiana Village è incastonato nella terra di Valdichiana, la valle famosa e rinomata in tutto il mondo per il suo territorio ricco di storia, cultura e per l'ottimo cibo e vino.

Fondato nel 2005 in provincia di Arezzo è a due passi dalla principale autostrada A1 che collega Bologna a Roma, ospita 140 negozi ed scelto annualmente da circa 4.500.000 di visitatori.

Al Valdichiana Village potrete, in tutta sicurezza, costruire il vostro stile con gli abiti migliori e godere dei magnifici paesaggi toscani, per una domenica all'insegna del risparmio, della moda e della cultura.