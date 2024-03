Addio al mercato tutelato: il 1° luglio si apre la nuova era dell'energia elettrica

1° luglio 2024: una data da segnare sul calendario per i clienti domestici non vulnerabili che sono in regime di mercato tutelato elettrico. Da questa data, per questa tipologia di clienti, infatti, termina il mercato tutelato, il servizio in cui le condizioni economiche delle offerte sono stabilite da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Cosa significa? Il cliente domestico non vulnerabile servito in regime di maggior tutela che non avrà attivato un'offerta nel mercato libero entro il 30 giugno 2024, a partire dal 1° luglio 2024 sarà rifornito nel Servizio a Tutele Graduali dall’esercente di riferimento identificato a seguito di procedure concorsuali.

In ogni caso i clienti domestici non vulnerabili possono scegliere un fornitore nel mercato libero, un passaggio che può sembrare complesso ma che in realtà offre diverse opportunità

Perché scegliere il mercato libero

I vantaggi del mercato libero sono molteplici:

Maggiore concorrenza : la presenza di numerosi fornitori permette ai clienti di confrontare le diverse offerte e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

: la presenza di numerosi fornitori permette ai clienti di confrontare le diverse offerte e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Prezzi più competitivi : i fornitori del mercato libero possono spesso offrire prezzi più vantaggiosi rispetto al mercato tutelato.

: i fornitori del mercato libero possono spesso offrire prezzi più vantaggiosi rispetto al mercato tutelato. Offerte personalizzate : è possibile scegliere offerte con tariffe monorarie o biorarie, a seconda delle proprie abitudini di consumo.

: è possibile scegliere offerte con tariffe monorarie o biorarie, a seconda delle proprie abitudini di consumo. Servizi innovativi: i fornitori del mercato libero possono offrire servizi innovativi, come la gestione della fornitura da remoto tramite app o la domotica.

A2A Energia: al fianco dei clienti nel passaggio al mercato libero

A2A Energia, azienda leader nel settore energetico, è pronta ad accompagnare i clienti in questo passaggio con un'offerta speciale: A2A Start.

A2A Start è l'offerta di A2A Energia che per 2 anni permette di tenere il prezzo della componente energia bloccato, così da ripararsi dalle oscillazioni del mercato. Inoltre, il corrispettivo di vendita di 114 € all'anno è azzerato per i primi 2 anni grazie al buono fornitura fino a 228€ dedicato a tutti i clienti di A2A Energia.

L'offerta A2A Start si presenta, quindi, come la scelta conveniente sul mercato libero per:

Sicurezza e convenienza : il prezzo della componente energia bloccato per 24 mesi permette di avere una maggiore tranquillità e di pianificare le proprie spese con maggiore precisione.

: il prezzo della componente energia bloccato per 24 mesi permette di avere una maggiore tranquillità e di pianificare le proprie spese con maggiore precisione. Personalizzazione : è possibile scegliere la tariffa più adatta alle proprie esigenze, monoraria o bioraria.

: è possibile scegliere la tariffa più adatta alle proprie esigenze, monoraria o bioraria. Controllo : grazie all'app Mya2a è possibile gestire la propria fornitura in modo facile e veloce, monitorare i consumi e ricevere bollette digitali.

: grazie all'app è possibile gestire la propria fornitura in modo facile e veloce, monitorare i consumi e ricevere bollette digitali. Energia 100% green: A2A Start offre la possibilità di scegliere energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

A2A Energia è al fianco dei clienti per supportarli nella scelta del fornitore del mercato libero. Per ricevere maggiori informazioni sull'offerta A2A Start è possibile visitare il sito web o chiamare il numero verde 800 199 955