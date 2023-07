Tecnologia e automotive non sono mai stati così connessi

Quante volte, negli ultimi anni, abbiamo sentito la frase “basta un click!”? Un claim ormai iper-inflazionato, che porta però con sé un intero mondo digitale che sta prendendo sempre più piede in modi ogni giorno diversi e rivoluzionari.

Basta un click per fare la spesa, basta un click per ordinare cibo a domicilio, basta un click per prenotare vacanze e, ultimamente, basta un click pure per scegliere e acquistare l’auto dei sogni.

I classici showroom, infatti, vengono sempre più spesso affiancati da spazi espositivi digitali, nei quali poter visualizzare e conoscere nel dettaglio la propria futura auto. E se questa è ormai una pratica diffusa presso concessionari e Case Madri dell’automotive, qualcosa che, invece, ancora non si era visto ce lo presenta oggi Abarth, rendendo l’esperienza dello showroom non solo interattiva, ma adrenalinica e avvincente, in puro stile Abarth, appunto.

Abarth offre un’esperienza d’acquisto rivoluzionaria

Ecco, allora, che quello che per gli altri brand è un tentativo di adattarsi alle tendenze del mercato, con showroom digitali e tour virtuali, per Abarth diventa un sorpasso in piena regola, con la creazione di un’esperienza d’acquisto completamente nuova e coinvolgente e ambienti nuovi dove poter conoscere l’auto, configurarla e personalizzarla a piacimento e persino acquistarla….“con un click”.

Okay, ci siamo cascati anche noi nell’immancabile claim. Ma in questo caso quello del “basta un click” è un modo di dire, perché vivere la Abarth Experience, vi strapperà ben più di un click, tanto che non vorrete smettere mai.

E allora, tutti davanti allo schermo per provare un’esperienza di brand unica, innovativa e coinvolgente a bordo della Nuova Abarth 500e.

Abarth Experience: l’esperienza immersiva a bordo della nuova Abarth 500e

A collaborare con Abarth nello sviluppo della Abarth Experience sono nientemeno che Touchcast e Microsoft, che hanno realizzato una perfetta sintesi tra mondo digitale e fisico, garantendo a chiunque decida di entrare nello showroom digitale, un’esperienza immersiva diversa da tutte le altre.

Cos’ha di speciale la Abarth Experience? Diversi elementi, in realtà, e tutti in grado di far rivivere all’utente la guida adrenalinica della Nuova Abarth 500e. Innanzitutto la presenza di materiali multimediali appositamente realizzati, che permettono di evidenziare il comportamento dell’auto sia in città che in pista.

In secondo luogo, a coinvolgere più di tutto il visitatore sarà ciò che si aprirà davanti ai suoi occhi una volta messo un “piede virtuale” nello showroom. Qui troverà, infatti, un vero e proprio parco giochi, in cui sonorità e performance sono indiscusse protagoniste, insieme, ovviamente, ai modelli della nuova gamma Abarth 500e, che ogni appassionato potrà rendere uniche e personali, customizzandole a piacimento.

Il giusto mix tra mondo fisico e digitale: il ruolo del Product Genius

La possibilità di configurare la propria Nuova Abarth 500e, infatti, offre diverse scelte fattibili in termini di personalizzazione della vettura, potendone modificare il colore, la carrozzeria, le finiture e l’allestimento desiderato.

Il tutto con un Product Genius dedicato sempre a disposizione. Questi non è altro che un assistente in carne e ossa, sempre connesso in tempo reale, disponibile a rispondere a qualsiasi domanda del cliente e a guidarlo alla scoperta della Nuova Abarth 500e e alla definizione del budget da dedicare all’eventuale acquisto, finalizzando insieme il numero di rate, la maxi-rata e tutti quei dettagli “burocratici” tipici dell’acquisto di un’auto nuova.

Certo, questo acquisto sarà tutto meno che “tipico”, in quanto, volendo, potrà essere concluso completamente online, senza muoversi dalla poltrona di casa.

Nuova Abarth 500e: l’icona di stile più sportiva che mai

Insomma, l’Abarth Experience si configura come un’esperienza digitale unica nel suo genere, dove gli appassionati dello Scorpione e i futuri clienti potranno muoversi a tutta velocità tra mondi virtuali e adrenalinici, personalizzando la propria vettura ideale in ogni dettaglio.

E i dettagli iconici, alla Nuova Abarth 500e, certo non mancano, fra i loghi e la firma dedicati e i dettagli prettamente sportivi, quali il nuovo paraurti anteriore dedicato, le linee esclusive e sportive delle minigonne laterali.

E questo solo per quanto riguarda l’esterno, perché a bordo l’atmosfera scura e raffinata degli interni è impreziosita da tante chicche davvero interessanti: dalla plancia premium ai sedili sportivi con le “scorpion stripes” impresse nel tessuto, fino al volante in Alcantara e pelle che dà un vero tocco di stile all’abitacolo.

La tecnologia elettrica dà energia a prestazioni sorprendenti

La presenza del Product Genius, durante l’esperienza, permetterà in ogni caso di esplorare anche le caratteristiche più tecniche e tecnologiche dell’auto, come le diverse modalità di guida, il sistema di infotainment e le funzionalità EV relative alla gestione della ricarica.

È così che si potrà scoprire qualcosa di più anche sulle prestazioni del veicolo che, nelle sue esclusive modalità di guida Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track, perfette per ogni tracciato, regala una Potenza Massima di 113,7 kW (155 CV) e una Coppia Massima istantanea di 235Nm, ideali per raggiungere un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi.

Insomma, non c’è niente di meglio per il lancio della Nuova Abarth 500e di un’esperienza esclusiva decisamente originale e ultra-tecnologica in un universo digitale che traspira lo spirito adrenalinico e coinvolgente di Abarth in ogni suo dettaglio.