Brand experience innovative e coinvolgenti: il futuro dell’automotive è digitale

Era tempo di dare un segnale forte nel settore dell’automotive, una bella clacsonata che desse la sveglia alla concorrenza e facesse alzare le antenne a utenti, clienti e consumatori di ogni genere.

Sdoganata definitivamente l’elettrificazione come motorizzazione più ecologica e a basso impatto ambientale e stabiliti nuovi standard tecnologici in ottica di sicurezza e guida autonoma di livello 2, era giunto il momento di approcciare senza paura e a testa alta un’ulteriore tecnologia, quella digitale.

Abarth taglia nuovi traguardi grazie a una brand experience esclusiva

A tagliare questo traguardo in modo esemplare, con l’intraprendenza e la voglia di correre incontro al futuro che la contraddistingue, è stata Abarth, regalando agli appassionati di guida sportiva e adrenalina una brand experience decisamente innovativa che non dimenticheranno facilmente.

L’Abarth Experience è sostanzialmente un’esperienza d’acquisto nuova e altamente coinvolgente per il cliente, che si troverà immerso in uno showroom digitale e interattivo nel quale poter “mettere le mani” sulla Nuova Abarth 500e, il primo Scorpione elettrico in grado di unire lo stile iconico di 500, il DNA sportivo di Abarth e la sostenibilità di un motore al 100% elettrico.

Ciò che ha realizzato Abarth, con la collaborazione di Touchcast e Microsoft, sono una serie di ambienti nuovi a metà strada tra mondo fisico e digitale, nei quali poter scoprire Nuova Abarth 500e in tutte le sue potenzialità.

Abarth Experience: emozioni alla guida

Una volta a bordo di Abarth, infatti, si potrà configurare la vettura a piacimento, personalizzandone colori, versioni e allestimenti, arrivando addirittura a poterla acquistare direttamente online.

Prima, ovviamente, ci sarà anche la possibilità di fare un bel test drive, che, in questo caso particolare, si trasformerà in un’esperienza nell’esperienza, perché poter sfrecciare con una Abarth digitale in scenari e spazi che mettono l’adrenalina e il divertimento al centro dell’azione, non è cosa che capiti tutti i giorni.

Product Genius: fatevi guidare da un esperto Abarth

L’esperienza, quindi, si prospetta come realmente immersiva ed emozionante, ma non del tutto digitale. Una componente analogica, infatti, c’è ed è parte integrante e indispensabile dell’Abarth Experience. Sempre a disposizione dell’utente, infatti, ci sarà un Product Genius dedicato.

Nient’altro che un esperto Abarth in carne ed ossa, collegato in tempo reale durante l’esperienza, pronto a raccontare la vettura in ogni suo dettaglio, a guidare l’utente alla scoperta delle diverse configurazioni possibili, a rispondere a dubbi e curiosità e, se interessati, anche ad aiutare il cliente nella finalizzazione di tutti i dettagli amministrativi necessari all’acquisto.

Nuova Abarth 500e: adrenalina e stile viaggiano su strada

Ecco, quindi, che l’utente si trova a interagire con Nuova Abarth 500e nel contesto di uno showroom che è al contempo un vero e proprio parco giochi digitale, nel quale materiali multimediali appositamente realizzati permettono di evidenziare il comportamento dell’auto sia in città che in pista e di far rivivere a tutti gli effetti la guida adrenalinica dei nuovi modelli della gamma Abarth 500e.

E non è un caso che proprio Abarth sia pioniera in questa rivoluzione. Il brand, infatti, è noto per il saper osare a 360°. Dimostrazione di questo la si trova proprio nei dettagli di Nuova Abarth 500e: dallo stile esterno, deciso e attraente, ai dettagli sportivi quali il nuovo paraurti anteriore, le linee esclusive delle minigonne laterali, i loghi dello Scorpione e la firma dedicata Abarth.

Così come gli interni dell’abitacolo, scuri e raffinati, che consentono di concentrarsi sulla plancia premium, sul volante in Alcantara e pelle e di accomodarsi sui comodi sedili sportivi, impreziositi dalle “scorpion stripes” impresse sul tessuto.

Tutti segnali di uno stile unico e indimenticabile, che ha reso il marchio Abarth sempre più un must tra i giovani, i quali, ormai avvezzi alla tecnologia, avranno modo di apprezzare anche le modalità di guida Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track, ideali per ogni tracciato, l’avanzato sistema di infotainment e le varie funzionalità EV per la gestione della ricarica elettrica.

Le prestazioni di Nuova Abarth 500e: musica per le orecchie

Ma la vera opera di convincimento la faranno le incredibili prestazioni di Nuova Abarth 500e, in grado di offrire una Potenza Massima di 113,7 kW (155 CV) e una Coppia Massima istantanea di 235Nm, così da raggiungere un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi.

Il tutto, ovviamente, sempre circondati da un sound coinvolgente, che rappresenta la vera e propria firma di Abarth.