‘Accade d’Inverno’: tutto il calore del Natale

Il Natale è una stagione di gioia e festa e, per rallegrarla ulteriormente e moltiplicare le occasioni di celebrazione, spesso vengono organizzati eventi di diverso genere, che accendono strade e piazze di luci scintillanti, creando un'atmosfera incantevole.

In molte città, ad esempio, i mercatini natalizi sono una tradizione apprezzata, dove bancarelle pittoresche offrono prelibatezze culinarie, oggetti artigianali e regali unici.

La musica è parte integrante delle festività del periodo: per questo, spesso è possibile partecipare a coinvolgenti concerti ed esibizioni musicali. Anche le rappresentazioni teatrali giocano un ruolo importante nel catturare lo spirito della stagione in un modo particolare.

Naturalmente, poi, non mancano eventi a tema dedicati ai bambini, durante i quali i più piccoli possono parlare con Babbo Natale, visitare la sua casa o scrivergli una letterina. Irrinunciabili, inoltre, le mostre dei presepi, spesso declinati in maniera originale.

Insomma, le iniziative dedicate al periodo natalizio sono in grado di offrire esperienze indimenticabili per chiunque voglia immergersi nella magia delle festività. Che si tratti di mercatini natalizi, mostre o spettacoli teatrali, questi eventi contribuiscono a creare ricordi speciali e a diffondere la gioia natalizia.

È con questo spirito che il Comune di Spoleto, in collaborazione con le associazioni e le istituzioni culturali del territorio, ha organizzato un ricco programma di eventi dedicati al periodo più magico dell’anno con diverse installazioni a tema in molte piazze del centro storico e con oltre 30 iniziative, tra spettacoli teatrali, concerti, lettura e mostre.

“Accade d’inverno. Spoleto illumina il Natale” dal 3 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024.



Tanti eventi per delle feste speciali

Il fitto calendario di iniziative si è aperto il 3 dicembre con la rappresentazione teatrale ‘Babbo Natale e il Mistero della lista scomparsa - la domenica dei sogni’, realizzata dalla compagnia ‘La Mansarda Teatro dell'Orco’ e tenutasi presso il Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ (a cura del Comune di Spoleto), per poi proseguire, il 7 dicembre, con l’allestimento dell’albero condiviso e l’inaugurazione della Casina di Babbo Natale, accompagnati dall'animazione del cantastorie Mirko Revoyera (a cura della Biblioteca Comunale ‘G. Carducci’).

Inoltre, dal 7 al 10 dicembre si è svolto il Mercatino del Volontariato e della Solidarietà ‘Un Nat@le che sia TALE’, a cura di MilleMani inSIemeVola.

L’8 dicembre c’è stata l’inaugurazione di Piazza della Vittoria, in occasione della quale sono state accese le luminarie; a seguire, si è tenuto il Concerto dell’Immacolata e Gran Gala AVIS, presso il Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti'.

Nella stessa data è stata aperta, presso l’ex Museo Civico e sala degli Ori in via Saffi, la XIII edizione della mostra ‘La Città in un presepe’, visitabile dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30. La mostra si protrarrà fino al 14 gennaio 2024.



La mattina del 9 dicembre è stata dedicata all’arte del presepe, con un incontro con l’artista Antonio Santoro e laboratori manuali sul tema a Palazzo Mauri; il pomeriggio, la Pro Loco ‘A. Busetti’ e il Filo Rosso hanno organizzato il Karaoke Christmas presso Piazza Pianciani (a cura del Comune di Spoleto).

Non potevano mancare i mercatini: nella giornata del 10 dicembre, il Centro Storico ha ospitato il Mercatino dell’antico Christmas edition, mentre, nel pomeriggio, la compagnia teatrale Accademia Creativa ha curato ‘Bianche Presenze’, che ha avuto luogo da Corso Mazzini a Corso Garibaldi.

L’11 dicembre è stato dedicato alla musica, con il Concerto di Natale, presso il Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ (a cura del Comune di Spoleto), durante il quale la Banda Musicale dell’Esercito Italiano ha presentato ‘Le grandi colonne sonore dei capolavori del cinema mondiale’.

Durante la serata del 13 dicembre, sempre presso il Teatro Nuovo 'Gian Carlo Menotti’, si è tenuto il Balletto ‘Lo Schiaccianoci’ della compagnia “Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania”.

Il pomeriggio del 14 dicembre, a Palazzo Mauri, c’è stato l’incontro con il poeta paesologo Franco Arminio, a Palazzo Mauri (iniziativa a cura della Biblioteca Comunale ‘G. Carducci’), mentre venerdì 15 dicembre, presso il Complesso Monumentale di San Nicolò, si è svolto l’evento ‘100 Virtus Spoleto’, a cura di A.S.D. Spoleto.

Sabato 16 dicembre è stata una giornata ricca di iniziative: la prima, è stata ‘La casetta speciale di Babbo Natale Cri’, tenutasi in Piazza del Mercato e realizzata dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Spoleto.

Nel pomeriggio c’è stato l’appuntamento presso la Chiesa di San Gregorio Maggiore con ‘Venite adoremus’ e la formazione VocidUmbria composta da Schola Cantorum ‘Don Dante Brizzi’ di Arrone, Coro Polifonico ‘Naharti’ della Valnerina Ternana, Spoleto Archi Ensemble, Associazione BAMP (a cura della Pro Loco ‘A. Busetti’).

In conclusione di giornata si è svolto il concerto ‘Gospel Night con Dream Gospel Voices’, organizzato dalla Fondazione Festival dei Due Mondi, presso il Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’, una manifestazione della grande tradizione del gospel newyorkese.

Contestualmente, è stata inaugurata, al Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’, la mostra ‘Colligere Fragmenta – Laboratorio Radura Pensieri Incisi’ a cura di Maria Teresa Romitelli.

L’esposizione, il cui ingresso è gratuito, sarà accessibile fino al 14 febbraio.

Gli appuntamenti di domenica 17 dicembre si sono rivolti, in particolare, ai più piccoli.

La mattina, presso il Canile rifugio di Spoleto la Casa di Buddy in Località Collemarozzo, si è svolto l’evento ‘Un Natale per Buddy’, una merenda ed una passeggiata insieme ai dolcissimi cani con un ospite a sorpresa.

Il pomeriggio, con ‘Famiglie ad arte’, il programma di attività e laboratori creativi dedicato alle famiglie con bambini da 4 a 11 anni (a cura di Sistema Museo), si è tenuto ‘Un Natale al Calder’, presso Palazzo Collicola.

Infine è stata organizzata ‘Luci di Natale: parole e giochi itineranti’, iniziativa indicata per bambini dai 4 ai 10 anni, in programma a Palazzo Mauri a cura dell’Associazione Il Filo Rosso.



Lunedì e martedì ci son stati due Concerti di Natale: il 18 dicembre, in Piazza Duomo, c’è stato quello a cura del I Circolo, Scuola Primaria XX Settembre, mentre il 19 dicembre, presso il Teatro Nuovo 'Gian Carlo Menotti', si è tenuto quello organizzato dalla Scuola Comunale di Musica e Danza ‘A. Onofri’.

Mercoledì ha visto, ancora, un'iniziativa dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni: Palazzo Mauri ha, infatti, ospitato ‘Merendina con Babbo Natale’, a cura dell’Associazione Il Filo Rosso.

Sempre a Palazzo Mauri, il pomeriggio del 21 dicembre si è svolto l’evento ‘Letture e musica’, a cura dell’associazione Teodelapio e Groowa Circus.

Il 22 dicembre sono due gli appuntamenti in programma: alle ore 15.30. presso il Palazzetto ‘Don Guerrino Rota’, si svolgerà la premiazione ‘Atleti spoletini’ (a cura del Comune di Spoleto), mentre in serata, alle ore 21.00, presso il Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’ si svolgerà lo spettacolo ‘Dreamers Please Tell me who I am’ (l’ingresso è a pagamento).



Per l’antivigilia sono previsti due gli eventi: il 23 dicembre, alle ore 16.00, si terrà ‘Jingle’ presso Auditorium della Stella (a cura di FuoriFestival).

Invece ‘Choco Parade’, organizzato dalla compagnia teatrale Accademia Creativa, si svolgerà alle 17.00 in Corso Garibaldi.

Trascorso il Natale, proseguiranno le iniziative pensate per allietare i cittadini; giovedì 28 dicembre, alle 20.45, verrà messo in scena ‘Cetra una volta’, presso il Teatro Nuovo ‘Gian Carlo Menotti’ (Stagione di Prosa del Comune di Spoleto).

Il 29 dicembre ci sarà la visita al deposito di Santo Chiodo ed il concerto delle Campane, a cura della Soprintendenza, Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e del Comune di Spoleto, mentre il 30 dicembre, alle ore 17.00, il Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’ ospiterà il recital di Claudio Brizi ‘La Tastiera Infinita’, a cura di Accademia degli Ottusi.



Il 31 dicembre, per concludere l’anno e salutare, insieme, il 2023, presso piazza Garibaldi è in programma, a partire dalle ore 23.00, lo spettacolo Fontane danzanti e giochi d’acqua accompagnati da musica dal vivo con lo spettacolo di Cazacu’s.

Il primo evento del 2024 sarà dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni: il 4 gennaio, alle ore 16.00, a Palazzo Mauri, si svolgerà ‘La magia dell’Epifania’, a cura dell’Associazione Il Filo Rosso.

Per prepararsi ad accogliere la Befana, il 6 gennaio, dalle ore 17.00, la Croce Rossa Italiana Comitato di Spoleto e il Comando dei Vigili del Fuoco di Spoleto si occuperanno dell’iniziativa ‘Aspettando la Befana’; l’appuntamento è in Piazza Garibaldi.

Il 13 gennaio, alle ore 17.00, presso Palazzo Mauri si svolgerà l’incontro 50 anni di ‘Selling England by the Pound’ dei Genesis, uno dei capolavori del prog raccontato da Mario Giammetti, tra i maggiori esperti internazionali dei Genesis.

A concludere il lungo programma di eventi, il 14 gennaio 2024, ci sarà la Festa del Santo Patrono, San Ponziano.

Oltre un mese di mostre, tra cultura e tradizione

Per quanto riguarda le mostre, oltre a quelle già citate, fino al 19 dicembre c’è stata la Terza rassegna Biennale di Fiber Art, presso il Complesso Monumentale di San Nicolò Spoleto (a cura di Associazione Officina d’Arte e Tessuti).

Il mese di dicembre, inoltre, ha visto la Mostra Concorso di Arte presepiale ‘Creatività Giovanile nelle scuole del comprensorio spoletino’, 2° concorso ‘Il Presepio nelle Pro Loco dello Spoletino’, a cura della Pro Loco di Spoleto ‘A. Busetti’, nonché l’allestimento permanente del bookshop, merchandising, card natalizie e mostra del Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Infine, la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Collicola ospiterà, fino all’11 marzo 2024, tre mostre: ‘Da Monterrey a Monteluco’ di Calixto Ramírez, ‘Eternity, her responsive body and other stories’ di Petra Feriancová e ‘Senza titolo’ di Francis Offman.

Un calendario ricco di eventi, per emozionarsi insieme e condividere la gioia del periodo festivo.