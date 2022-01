Casting director: una figura fondamentale per i giovani talenti del cinema nostrano

Tra grandi saghe campioni d’incasso ai botteghini, eccellenti film d’autore e nuove tecnologie legate al digitale, l’industria cinematografica nazionale e internazionale può dirsi certamente in piena espansione.

Sono, infatti, sempre di più le produzioni che lavorano a nuovi film e serie tv, sostenute anche dalle grandi piattaforme dello streaming come Netflix, Prime Video e Disney+, giusto per citare le tre più famose, che hanno ampliato ulteriormente il bacino d’utenza.

Attori e casting director: un binomio indissolubile per il cinema

Occasioni uniche per tutto il comparto, in quanto dietro al lavoro di una produzione televisiva o cinematografica ci sono tante figure professionali che danno il loro fondamentale contributo all’opera. Esisteranno, ovviamente, alcune figure più in vista di altre, gli attori e i registi, ma non vanno dimenticati tutti coloro che operano dietro le quinte e che, spesso, sono responsabili proprio della scelta di un attore specifico piuttosto che di un altro.

Ecco allora che, per la produzione, diventa fondamentale la presenza di un casting director con i fiocchi, in grado di organizzare provini e audizioni per cercare volti e talenti ancora nell’ombra. E considerato che, al momento, nel cinema, la figura più ricercata è proprio quella della nuova generazione di attori, si può ben capire quanto il lavoro dei casting director sia apprezzato e importante.

Un provino con Michela Forbicioni: l’occasione che ogni aspirante attore stava aspettando

Qual’è il problema in tutto ciò? Che non si vive di solo talento. Per ambire a diventare un attore professionista bisogna anche studiare, prepararsi e… studiare ancora! Per questo, Universal Film Academy ha deciso di unire un’attività propria degli attori già affermati, il casting, alla sua eccellente offerta nell’ambito della formazione attoriale, con un’opportunità unica per tutti i nuovi talenti: un casting di ammissione in accademia, in cui, a valutare i candidati saranno niente meno che Michela Forbicioni, la più importante casting director del panorama italiano.

Parlare di Michela Forbicioni significa citare alcuni dei più grandi successi del cinema nostrano e internazionale degli ultimi decenni, nei quali la casting director è stata fondamentale proprio nella scelta dei protagonisti: “La vita è bella” di Roberto Benigni, “La passione di Cristo” di Mel Gibson, “La leggenda del pianista sull’oceano” di Giuseppe Tornatore e, ancora, “John Wick” con Keanu Reeves, “Hannibal” con Anthony Hopkins e tanti altri.

Insomma, ancor prima di iniziare la propria carriera di attori, poter fare un’audizione con una professionista del settore è già un’esperienza di per sé, che, in questo caso, diventa un vero e proprio esame di ammissione, nonché un primo assaggio di professionismo per il potenziale attore, che potrà così rendersi conto se quella è effettivamente la strada fatta per lui.

Universal Film Academy: un percorso formativo d’eccellenza

Tutti i provinanti saranno, infatti, valutati su un monologo che consentirà a Michela Forbicioni di verificarne le attitudini e il potenziale e di approvare, eventualmente, l’accesso all’Universal Film Academy e a un percorso formativo fatto di pratica, tecnica ed esperienza, oltre che di tante attività intensive davanti alla macchina da presa, con acting coach, vocal coach, trainer di dizione, casting director e insegnanti d’eccezione, attori e registi scelti tra alcuni dei grandi nomi del cinema italiano.

Ricordiamo allora che il primo appuntamento con il tour di audizioni con Michela Forbicioni e Alessandro Cardia sarà il 22 e 23 gennaio a Bologna e che tutto le informazioni sull’accademia si possono recuperare sul sito internet di Universal Film Academy, mandando una e-mail all’indirizzo segreteria@universalfilmacademy.com oppure chiamando una delle sedi dell’accademia: Bologna al numero 051.5942572, Firenze allo 055.3241101 e Milano allo 02.40707014.