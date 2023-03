Rinnovato l’accordo a sostegno della filiera tabacchicola italiana

La filiera del tabacco italiana è la più importante in Europa e la 12° nel mondo per volumi di tabacco greggio prodotti. Si tratta di un settore in continua crescita tecnologica che porta occupazione a circa 50.000 persone tra addetti alla coltivazione e alla trasformazione primaria.

Il sostegno al comparto è stato rinnovato il 20 marzo scorso, per la quarta volta, tramite un accordo pluriennale siglato tra Philip Morris Italia e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf).

Più di un decennio di investimenti a sostegno della filiera

Philip Morris Italia, nell’ultimo decennio, ha investito circa 2 miliardi di euro, in ottica di trasformazione sostenibile e digitale e per la crescita competitiva del settore.

In tal modo, l’azienda ha contribuito alla creazione di una filiera corta e integrata, che coinvolge i coltivatori di circa 1.000 imprese tabacchicole italiane, attive in Campania, Umbria, Veneto e Toscana.

L'accordo atuale impegna, inoltre, Philip Morris Italia a investire fino a 500 milioni di euro per i prossimi 5 anni (2023-2027), in linea con la nuova Politica Agricola Comune (PAC), e ad acquistare fino a circa il 50% (21.000 tonnellate) della produzione totale di tabacco greggio italiano.

Una filiera innovativa che può guardare lontano

Si tratta del più alto investimento sulla filiera tabacchicola italiana da parte di un’azienda privata. Un incentivo che, come conferma il Sen. Patrizio La Pietra, Sottosegretario al Masaf, sarà “in grado di garantire una progettualità di lunga durata alle aziende impegnate nella filiera tabacchicola italiana”.

Una filiera “end-to-end”, che sta assumendo caratteristiche sempre più specifiche ed evolute, in quanto parte dai paradigmi dell’agricoltura 4.0 e coinvolge non solo la manifattura d’eccellenza collegata ai prodotti innovativi senza combustione, ma prevede anche ricerca e sviluppo, formazione e servizi avanzati al consumatore, ponendosi come vero e proprio modello anche a livello internazionale.

Sostenibilità e prodotti senza combustione: la strada per il futuro è tracciata

Investimenti importanti, dunque, in soluzioni innovative legate alla sostenibilità eco-energetica e ambientale della coltivazione, alla transizione digitale e alla formazione dei giovani agricoltori per la diffusione di buone pratiche agricole e del lavoro.

È Cesare Trippella, Head of Leaf EU di Philip Morris Italia, a indicare la linea seguita dall’azienda in tali ambiti.

“La nostra trasformazione verso i prodotti senza combustione richiede un impegno costante e investimenti in nuove competenze e in soluzioni tecnologiche all’avanguardia, oltre a un miglioramento continuo delle performance ambientali di tutta la filiera.”

Quella del 20 marzo è stata, quindi, una data fondamentale, che, come afferma Marco Hannappel, Presidente dell’area Europa Sud-Occidentale di Philip Morris International, rende “il nostro modello di impegno per la filiera tabacchicola un esempio anche per altri attori in Italia a beneficio del comparto nazionale.”