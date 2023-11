Le bollicine per le feste: quali migliori abbinamenti per Natale e Capodanno

Non è certo “un segreto”: le feste natalizie stanno tornando e portano con sé numerosi festeggiamenti e possibilità di stare insieme ad amici e parenti.

La convivialità è un must nella tradizione gastronomica italiana, con ogni tipo di prelibatezza. Condividere un pranzo in famiglia, una cena di lavoro o un bel vino d'annata, vuol dire partecipare a un rito collettivo.

In momenti di festa come quelli che ci apprestiamo ad affrontare, le bollicine sono praticamente d’obbligo. Ma qual è la bollicina giusta da abbinare a un evento speciale? In base a cosa si sceglie lo champagne che dovrà far innamorare chi lo degusta?

Le migliori bottiglie di spumante per festeggiare

Una bottiglia di spumante non può mancare in casa durante le festività natalizie, magari anche più di una. Lo spumante è il vino dei brindisi, ma è pur sempre un vino e come tale si può abbinare anche ai pasti.

Da servire freschi ma non ghiacciati, nella flûte o nella classica coppa, l’importante è che rispecchino i gusti dei commensali e che rendano il pasto molto piacevole. Tra questi, Champagne, Franciacorta e Ferrari sono certamente tre bollicine su cui puntare per rendere l'atmosfera festiva ancora più… frizzante!

Franciacorta: un vino storico

Uno spumante realizzato con il metodo dello Champagne che nasce nel lontano 1961. Il vero boom avvenne però negli anni ’80, grazie a numerosi imprenditori che decisero di investire per dar vita alla prima DOCG di bollicine.

La loro produzione e il loro affinamento sui lieviti rendono i vini Franciacorta unici nel loro genere. Le tipologie dei vini Franciacorta sono: il Franciacorta Satèn, prodotto unicamente da uve bianche, che risulta particolarmente fresco e perfetto da abbinare a piatti light, semplici e dai gusti delicati; il Franciacorta Rosé, che non è un vino al femminile, anzi, presenta grande struttura, perlage vivace e persistente, prodotto con almeno il 35% di Pinot nero vinificato con macerazione, da abbinare a piatti saporiti e più gustosi; il Franciacorta Millesimato, che si sposa perfettamente con antipasti di molluschi e crostacei, ottimo anche con secondi piatti di pesce e carni bianche; il Franciacorta Riserva, grandi vini armoniosi in bocca e complessi al naso, prodotti solo con le migliori annate, cui sono dedicati abbinamenti un po’ più ricercati sia di mare che di terra.

Sua maestà lo Champagne: per un’occasione elegante

E che dire dello Champagne? Presentarsi a una cena con una bottiglia di questo spumante francese fa sempre la sua figura.

Caratterizzati da qualità inconfondibili come l’acidità, i profumi ben definiti, fragranti e spesso minerali, indichiamo con Champagne quegli spumanti prodotti nella regione francese omonima, a est di Parigi. Questi vini sono realizzati a partire da Pinot nero, Pinot Meunier e Chardonnay, secondo il metodo della rifermentazione in bottiglia (per intenderci: quello che in Italia si chiama Metodo Classico).

Che sia una Cuvée Brut, o un millesimato, uno Champagne fa sempre un’ottima figura e promette di innamorare chi lo degusterà.

Tra i millesimati possiamo annoverare sicuramente i blanc de blancs, prodotti solo da chardonnay, da gustare preferibilmente in abbinamento a frutti di mare, molluschi e crostacei; blanc de noirs, prodotti solo da uve nere, molto più corposi e per questo adatti assieme a carne bianca e formaggi; rosé, le cui note fruttate si possono sposare con dessert a base di frutta; cuvée préstige, dalla consistenza più solida e che quindi può spaziare negli abbinamenti, da piatti di pesce a piatti di terra.

Ferrari: la migliore cantina spumantistica d’Italia

Con oltre 5 milioni di bottiglie di qualità prodotte ogni anno e un pubblico di affezionati presente in tutto il mondo, Ferrari è oggettivamente la migliore cantina spumantistica d’Italia.

Le uve Ferrari sono per la maggior parte Chardonnay, anche se in parte è utilizzato anche il Pinot nero che ricorre in alcune etichette. I vini sono rigorosamente prodotti in Trentino: un vantaggio – dovuto dalla posizione a oltre 300 m di altitudine - che permette di avere condizioni ideali per basi spumante ricche di preziosa acidità e varietà di aromi, mantenendo limitato il livello di zuccheri anche a piena maturazione.

Tutti gli spumanti Ferrari sono prodotti con il Metodo Classico della rifermentazione in bottiglia e tutti sono collocati sotto la denominazione Trento DOC.

Scegliere una bottiglia Ferrari vuol dire andare sul sicuro: Ferrari è l’ideale per brindare durante il periodo natalizio e può essere abbinato dall’antipasto ai primi di pesce. In poche parole, un vino che non può non essere condiviso.

Moodique: un punto di riferimento per acquistare vini online

Per acquistare la bottiglia giusta per ogni occasione occorre il giusto mood. È alla base di questo ragionamento che è nata l'enoteca online Moodique, una vera e propria boutique di vini e distillati, che ha l'arduo e nobile scopo di abbinare la bottiglia di vino perfetta ad ogni occasione. La volontà è quella di dare una spinta diversa all'approccio verso l'acquisto, una spinta primariamente emotiva che accompagni l'utente ad acquistare vini e liquori in base allo stato d'animo o all'occasione da vivere e guidi a scegliere, agevolmente, l'etichetta perfetta per ogni evento.

Etichette blasonate e altre meno note vengono presentate assieme a suggerimenti utili in merito ad abbinamenti e occasioni.

Il sito e-commerce presenta una vasta gamma di vini, divisi in base alle tipologie, ai brand e alla regione vitivinicola di appartenenza. Molto interessante anche la sezione relativa alle promozioni: offerte speciali online, costantemente aggiornate da esperti sommelier, in grado di fornire una valida proposta economica a chi compra.

Per i regali di Natale, per brindare durante le festività e festeggiare Capodanno, Moodique potrebbe rivelarsi la svolta decisiva!