Ansia da dentista? Ormai è solo un lontano ricordo

L’implantologia a carico immediato e l’ortodonzia invisibile sono due dei principali ambiti in cui il settore odontoiatrico è progredito maggiormente negli ultimi anni; due tecniche all'avanguardia che permettono di rinnovare il proprio sorriso in modo rapido ed efficiente. La prima utilizza un procedimento che consente di posizionare gli impianti dentali e gli elementi protesici in una singola seduta, riducendo significativamente i tempi di recupero e assicurando il minor disagio possibile al paziente, la seconda corregge i problemi di allineamento dei denti in modo discreto e confortevole, utilizzando dispositivi trasparenti e rimovibili.

Le nuove tecnologie allontanano l'ansia da dentista

Andare dal dentista dunque non è più un problema, nemmeno per coloro che lottano da sempre con la fobia da visita odontoiatrica. Basta recarsi in un centro all'avanguardia dove è possibile ottenere una corretta diagnosi e la valutazione caso per caso della possibilità di adottare i trattamenti più indicati per ognuno.



Il Centro Odontoiatrico Poropat ha proprio l’obiettivo di rendere la paura del dentista un lontano ricordo. Presente sia a Trieste che a Castions di Strada, si caratterizza per il suo costante impegno nell'adozione delle più recenti innovazioni tecnologiche, con la ferma convinzione che l'innovazione sia fondamentale per migliorare continuamente i risultati delle terapie e per ridurre al minimo i disagi associati alla cura dei denti.

Il Centro Odontoiatrico Poropat è inoltre specializzato in servizi come la diagnosi e il trattamento della parodontite e le cure di odontoiatria pediatrica, il tutto con l’utilizzo di strumenti di ultima generazione.

Il luogo ideale per prendersi cura del proprio sorriso

Innovazione continua e un team di professionisti altamente qualificati fanno del Centro Odontoiatrico Poropat il posto giusto per diagnosticare e trattare qualsiasi problematica legata alla cura del cavo orale.

Due sedi accoglienti – una a Trieste in via San Nicolò 12, a due passi da piazza Unità, l'altra a Castions di Strada in via Pordenone 17 – dotate entrambe delle migliori apparecchiature tecnologiche disponibili sul mercato: TAC dentale, scanner computerizzato, telecamere digitali ad alta definizione e piezochirurgia.

Il Centro Odontoiatrico Poropat mette il paziente al centro per capirne obiettivi e aspettative e concordando con esso, all’inizio delle cure, i tempi di trattamento stimati con i relativi preventivi di spesa.

Non rimane dunque che recarsi in una delle sedi o visitare il sito web per rimanere costantemente aggiornati sulle novità e avere tutti i contatti necessari per prenotare una visita al Centro Odontoiatrico Poropat.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Informativa sanitaria ai sensi ai sensi della legge n° 248 (04/08/2004) e legge n° 145 (30/12/2018). Sede di Castions di Strada Direttore Sanitario dott. Augusto Poropat (Ord. Med. TS n° 470) – Sede di Trieste Direttore Sanitario dott. Dario Basile (Ord. Med. TV n° 1044).