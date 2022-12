Università per tutti, ecco gli strumenti messi a disposizione da alcuni atenei

Durante il proprio iter formativo, uno studente si imbatte in alcuni snodi fondamentali per il proprio futuro; tra questi, si annovera la scelta del percorso di studi da intraprendere dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore.

È di notevole rilevanza effettuare la scelta più idonea alle proprie inclinazioni e ai propri progetti di vita; sbagliare, infatti, può rappresentare una perdita di tempo, denaro e autostima.

Proprio in quest’ottica, gli atenei offrono percorsi di orientamento, volti a supportare una scelta consapevole da parte degli studenti.

Vengono, quindi, organizzati incontri, eventi, workshop, laboratori e altre soluzioni a supporto dei ragazzi.

Vi sono casi, però, in cui gli studenti hanno ben chiaro quale strada intraprendere per accrescere il proprio bagaglio di competenze, ma incontrano un problema di natura economica; pagare la retta universitaria diventa, così, difficoltoso.



È proprio per queste situazioni che Unimarconi, che da sempre si adopera affinché le conoscenze che fornisce siano accessibili a tutti, ha pensato ad una soluzione. Si tratta di "Prestito per Merito", uno strumento sviluppato in collaborazione con il Gruppo Intesa San Paolo, che possa supportare i ragazzi nel pagamento della retta universitaria.

Grazie a questo accordo l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, ente non profit e dal 2004 prima università digitale italiana, ha integrato l’offerta di agevolazioni economiche a disposizione dei suoi studenti con questo ulteriore strumento di facile accesso, per aiutare le tante famiglie ad alleggerire l’onere delle tasse della retta universitaria.

Si potrà così studiare con tranquillità e a condizioni vantaggiose e accessibili a tutti provvedendo al rimborso solo dall’ anno successivo al conseguimento del diploma di laurea, al fine di dare la possibilità allo studente di inserirsi professionalmente nel mondo del lavoro.

Un supporto per costruire il futuro

“Prestito per merito” è un sistema di sostegno economico che consente, agli studenti e alle relative famiglie, di affrontare le spese universitarie in modo più sostenibile, consentendo una serena prosecuzione degli studi.

Il prestito può raggiungere l’importo di € 15.000 e la sua durata va dall’apertura del credito ad un massimo di 5 anni.

Possono usufruirne tutti gli studenti residenti in Italia, sia di nuova immatricolazione che già iscritti ad uno dei corsi tenuti presso Unimarconi, sia di Laurea Triennale, Magistrale e a Ciclo Unico, per il solo tempo pieno (da notare che, per chi sta già frequentando, non è possibile transitare in corso d’anno, ma bisogna attendere il momento del rinnovo).

Per accedere al servizio, non sono necessarie specifiche caratteristiche: l’unico requisito da soddisfare, per mantenere il prestito, è il solo profitto accademico.

Lo studente deve conseguire un minimo di 36 CFU annui (l’anno viene calcolato a partire dal giorno dell’erogazione del prestito e non dal giorno di immatricolazione).

L’erogazione del prestito si svolge in 3 fasi.

Per prima cosa, viene aperto un conto dedicato presso Banca Intesa Sanpaolo (a zero spese), sul quale viene versato, in tranche annuali corrispondenti al costo annuo di matricola, l’importo necessario al pagamento della retta.

Segue un periodo “ponte”, della durata massima di 12 mesi, durante il quale lo studente sceglie la modalità di restituzione delle somme ricevute.

Infine, si arriva alla restituzione del supporto; questa può avvenire sia in unica soluzione che servendosi di un finanziamento dedicato, che andrà concordato con la banca.

Come accedere al servizio

Richiedere il Prestito per Merito è molto semplice.

Lo studente deve prima registrarsi sul sito www.permerito.com, poi registrati sul sito dell’università, compilando la domanda di immatricolazione (senza procedere al pagamento).



A questo punto, Unimarconi verificherà che il richiedente sia in possesso dei requisiti di ammissione, quindi invierà una lettera di accoglimento della domanda.



Lo studente potrà presentarsi presso una filiale Intesa Sanpaolo, munito di lettera di conferma ricevuta dall’Università e dalla banca, di un documento di identità e del codice fiscale.



Se la verifica della Banca riguardo al merito creditizio avrà esito positivo, verrà aperto il conto, a zero spese, su cui verrà versate, a cadenza annuale, la cifra necessaria al pagamento della retta universitaria (da accreditare in un’unica soluzione a Unimarconi).



In questo modo, l’Ateneo si propone di permettere, a chiunque lo desideri, di investire nel proprio futuro.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina dedicata a “Prestito per Merito” presente sul sito di Unimarconi,