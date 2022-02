L’azienda toscana leader nel settore degli allestimenti di veicoli professionali è sempre più in crescita

L’emergenza sanitaria ha rallentato il business di tante aziende, ma c’è chi, in controtendenza e con strategie legate al mondo del last mile, è cresciuto a tripla cifra. Tra le imprese leader del settore degli allestimenti di veicoli, Gema, è una delle più grandi startup del decennio. Fondata nel 2010, vanta nel 2021 un fatturato di oltre 27 milioni di euro, con una crescita del 384%. Nell’anno appena trascorso, l’azienda ha esportato l’80% dei volumi passando dall’Europa al Medio Oriente, fino all’Australia.

La fortuna di Gema si deve all’idea del genio creativo di Giancarlo Camellini, e di un titolare visionario come Alessandro Lulli, di utilizzare l’estruso di alluminio abbinato a materiali alveolari compositi; tecnologie usate da nuove startup di veicoli commerciali elettrici con la quale Gema sta già collaborando per progetti futuri: questo ha consentito alla società toscana di proporre un allestimento innovativo, resistente e allo stesso tempo leggero, abbassando i consumi e le emissioni inquinanti, e rispettando i nuovi standard di omologazione WLTP (una procedura universale standardizzata per autovetture e veicoli commerciali leggeri).

Allestire veicoli in Italia e all’estero, puntando anche sull’elettrico

L’evoluzione di Gema, da allestitore italiano a player globale, passa attraverso una struttura di vendita e un management definiti, in grado di supportare lo sviluppo dei prossimi anni. Alla definizione di entrambi gli aspetti è chiamato Moreno Sponda che, entrato in azienda nel 2021 come Direttore Commerciale, apportando la sua esperienza nei veicoli commerciali, quest’anno acquisisce il ruolo di Managing Director.

Sponda, il cui nome è molto conosciuto nel settore dell’Ultimo Miglio, dichiara che l’approccio dell’azienda è ormai internazionale: “Il 2022 è l’anno della formazione di una nuova rete di vendita, per una copertura territoriale in Italia e all’estero”. Inoltre, con l’accresciuta sensibilità delle persone rispetto ai temi ambientali, e la rivoluzione green, Gema ha mostrato la sua lungimiranza, realizzando prodotti innovativi per i veicoli elettrici: “Queste caratteristiche di prodotto uniche hanno permesso all’azienda di sviluppare soluzioni innovative per i migliori costruttori di veicoli commerciali al mondo”, afferma Sponda.

Una sede green e commesse da grandi player

Nel pieno rispetto dell’ambiente, la struttura di Montecatini verrà rinnovata seguendo i criteri della certificazione di sostenibilità LEED (tra le più rilevanti a livello internazionale), così da esaltare le caratteristiche green dell’edificio esistente. Oggi la sede, che occupa una superficie di circa 57mila mq, è costituita da 13mila mq coperti, per produzione e uffici, e un ampio piazzale per lo stoccaggio dei veicoli. A progetto terminato, a Montecatini gli spazi aumenteranno di ulteriori 8mila mq: 4mila per ciascun’ala.

Il futuro di Gema è roseo. Sono state, infatti, confermate commesse molto importanti dai big player della Logistica e si è rinnovato il rapporto con i maggiori costruttori di veicoli commerciali. Nel corso del primo semestre verranno inoltre affiancate a Sponda le nuove figure di CFO, di Purchasing and Supply Chain Manager e di Sales and Marketing Director.