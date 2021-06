Gli accessori per pet da portare durante la passeggiata

La passeggiata con il proprio pet è un appuntamento quotidiano, indispensabile per l’amico animale.

Il motivo? Oltre a espletare i propri bisogni, si tratta di un momento di condivisione tra animale e padrone; in più, il pet si mantiene attivo e agile.

Per tale ragione, tra gli accessori che non possono mancare durante la passeggiata segnaliamo i giochi, come la corda, le palline per il gioco del riporto, o ancora i Kong utili per mantenere attivo l’istinto naturale dell’animale e favorire lo sviluppo motorio e della masticazione.

